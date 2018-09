Bún cá An Giang ăn một lần không quên

Bún cá là món ăn dân dã mang đậm chất vùng sông nước An Giang mà ai ăn một lần rồi lại muốn ăn lần hai.

Du lịch An Giang ngoài việc thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh như: rừng tràm Trà Sư, khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khu du lịch Núi Sam, lễ hội viếng Bà Chúa Xứ… du khách còn được thưởng thức món ăn bình dân như: cơm tấm, mắm Châu Đốc, đường - chè - nước Thốt Nốt. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là món bún cá, ăn một lần rồi sẽ chẳng thể nào quên.

Bún cá là món ăn dân dã mang đậm chất vùng sông nước An Giang mà ai ăn một lần lại muốn ăn lần hai.

Bún cá nấu thì không quá khó, nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo, kỳ công. Nước lèo sẽ được nấu từ nước luộc cá (có nhiều người bán còn cho thêm xí quách vào nấu để nước tăng thêm vị ngọt). Nấu sao mà nồi nước lèo phải trong, có vị ngọt của cá và đặc biệt không tanh mùi cá. Với món bún cá đòi hỏi người nấu phải chọn con cá lóc đồng còn tươi sống, thì khi nấu thịt cá mới có thể ngon và ngọt.

Cá sau khi luộc chín, gỡ lấy phần nạt và bỏ đi phần đầu và xương cá. Khi bóc cá đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận vì nếu xương cá còn sót lại thì rất dễ bị hóc xướng cá. Phần nạc cá sẽ được ướp gia vị cùng với bột nghệ (hoặc nghệ tươi tùy theo người nấu) và xào sơ cho thấm gia vị để lấn át mùi tanh của cá.

Tô bún cá dọn ra bắt mắt với màu vàng ươm của cá lóc đồng, bắp chuối cắt mỏng và màu xanh của rau muống và rau răm. Bên cạnh tô bún là cái đầu cá lóc nóng hồi đặc biệt kèm với chén muối ớt và chanh làm cho món bún lại càng thêm hấp dẫn.

Bún cá An Giang có nước lèo trong mang vị ngọt của cá và đặc biệt không tanh.

Thưởng thức món bún cá có thể vào buổi sáng sớm nhưng ngon miệng nhất là lúc trời chiều tối sau một ngày mệt nhọc du hành các khu danh lam thắng cảnh ở An Giang. Húp xì xà xì xụp tô bún cá nóng hổi, với vị béo béo, ngòn ngọt của cá, vị thơm của rau răm, và dòn dòn của rau muống – rau chuối, cùng với vị mằn mặn, cay cay, chua chua của chén muối ớt, tất cả hòa quyện vào nhau làm cho người thưởng thức bay đi hết cả mệt nhọc trong ngày.

Nếu có dịp du lịch An Giang, bạn nên thưởng thức món bún cá, món ăn dân dã mang đậm chất vùng sông nước mà ai ăn một lần lại muốn ăn lần hai. Bún cá thì được bán cả ngày ở nhiều nơi của An Giang với giá chỉ 15.000 đồng/tô. Còn nếu không có dịp đến An Giang thì bạn có thể ghé tại 46/12 Âu Dương Lân – quận 8, TP HCM, tại đây món bún cá vẫn giữ nguyên được hương vị đặc trưng của xứ An Giang, từ nước lèo cho đến miếng cá, các loại rau hay chén nước chấm.

Như Phi