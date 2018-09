Buffet gánh đậm phong cách Việt

Mang nét ẩm thực mộc mạc nhưng tinh tế, Buffet Gánh phục vụ các món hàng rong chân quê theo phong cách tự chọn.

Đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn người dân Việt, gánh hàng rong đã trở thành hình ảnh rất đỗi thân quen. Và khi xa quê, chiếc quang gánh ngày nào trở thành niềm khát khao và tự hào với nét ẩm thực mộc mạc, chân quê nhưng tinh tế và đầy hương vị.

Văn hóa gánh vẫn luôn là nét ẩm thực được yêu thích của người Việt.

Ra đời từ năm 1998, Buffet Gánh là hình thức giao thoa giữa văn hóa Việt và phương Tây. Theo đó, các món hàng rong chân quê xứ Việt được phục vụ theo phong cách... rất buffet. Nét lạ lẫm ấy thu hút những người Việt vốn chưa quen nhìn thấy bánh canh, bánh xèo, bánh khọt, bún riêu cua, bún mắm được phục vụ trong nhà hàng và ban đầu tìm đến chỉ vì... tò mò. Cũng từ đó, Buffet Gánh giữ chân người ở lại bằng chính những hương vị quen theo cách rất lạ.

Với mục tiêu giới thiệu ẩm thực dân gian Việt Nam đến thực khách trong nước và bạn bè quốc tế, Buffet Gánh đã nâng tầm và giúp những món Việt có cơ hội thăng hoa. Những món ăn tại đây không đơn giản là món ăn quê đặc sắc đại diện cho phong cách ẩm thực 3 miền mà ở đó những người làm bếp bằng tâm hồn của mình đã truyền chất nghệ sĩ cho những nguyên liệu mộc mạc, biến nó trở thành món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt.

Món ăn tại Buffet Gánh không chỉ là món ăn, đó còn là tâm hồn nghệ sĩ của người làm bếp.

Nhu cầu ẩm thực ngày nay không đơn giản là ăn ngon và no mà cần thêm yếu tố bổ, khỏe và đẹp mắt. Để làm được điều đó, ngoài tài năng chế biến, người làm bếp còn đặt vào từng món ăn Việt tất cả tâm can để mang đến cho thực khách bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn và thẩm mỹ như phục vụ cho chính người thân yêu của mình. Đối với những bạn nhỏ thành thị thế hệ 9X Việt Nam chưa có dịp biết đến cuộc sống miền quê nay đã có thể hình dung rõ nét hơn hình ảnh ấy qua không gian bài trí tại nhà hàng. Những mái tranh, vách lá, quang gánh hàng rong được tái hiện tinh tế trong không gian cao cấp tạo nên nét ẩm thực rất văn minh, hiện đại.

Chào mừng mùa lễ hội 2013, để tri ân khách hàng đã luôn đồng hành và yêu mến nhà hàng, Buffet Gánh tiếp tục ra mắt chi nhánh mới tại nhà nhà hàng Lion, số 11-13 công trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM nâng tổng số chi nhánh lên 3 địa chỉ phục vụ lên gần 600 chỗ. Nhân dịp này, nhà hàng sẽ ra mắt thực đơn mới với nhiều thay đổi mang tính đột phá khi gia tăng số lượng món Việt đặc sắc được tuyển chọn từ 3 miền đất nước. Nhiều món ngon được chế biến lạ miệng lần đầu tiên ra mắt tại nhà hàng.

Phong cách bài trí đậm nét quê trong không gian sang trọng của Buffet Gánh.

Đặc biệt, từ ngày 1/11, thực khách có thể thưởng thức cá suối rau rừng và các món đặc sản độc đáo của khu du lịch rừng Madagui nổi tiếng. Bên cạnh đó, từ ngày 14/10 đến 17/11, hệ thống nhà hàng sẽ ra mắt phiên bản mới với mức giá ưu đãi, cụ thể: Buffet trưa giá 249.000 đồng ++, chỉ tính 189.000 đồng ++; Buffet tối giá 349.000 đồng++, chỉ tính 289.000 đồng ++. Voucher có giá trị sử dụng tại một trong 3 địa chỉ thuộc hệ thống nhà hàng (đặt chỗ trước).

Địa chỉ liên hệ:

- Tầng 5, khách sạn Palace Sài Gòn 56 - 66 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Tel: 3829 2860. Ext: 1501 - 86142.

- Tầng trệt, khách sạn Bông sen Sài Gòn. 117 - 123 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Tel: 3829 6239 / 3829 1516. Ext: 80283.

- Nhà hàng Lion. 11-13, Công Trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM. Tel: 3823 8514.

Ngọc Điệp