Yu Sheng - món ăn mang lại may mắn cho năm mới

Đến Malaysia, Singapore những ngày đầu năm mới, bạn dễ bắt gặp Yu Sheng - món ăn tượng trưng cho sự dồi dào, thịnh vượng và phát đạt.

Yu Sheng trong tiếng Hoa có nghĩa là dồi dào, dư dả. Yu Sheng giống như một loại salad kiểu châu Á gồm rất nhiều rau củ xắt nhỏ và cá sống cắt mỏng (thường là cá hồi kiểu sashimi hay cá thu) và rưới nước sốt lên trên. Người Hoa ở Malaysia và Singapore đặc biệt là các doanh nhân và những người đi làm rất thích ăn món này trong suốt dịp Tết bởi cá là biểu tượng của thịnh vượng trong năm.

Yu Sheng một món ăn khá phổ biến trong ngày Tết tại các nước sử dụng tiếng Hoa như Malaysia, Singapore… Yu Sheng gồm rất nhiều loại rau củ xắt nhỏ và cá sống cắt mỏng. - Ảnh: Nhà hàng Shang Palace Sài Gòn.

Người dân Malaysia lý giải về sự dồi dào của Yu Sheng khi thêm bưởi vào cá để thêm sự may mắn và dư dả - thêm cà rốt để cầu cho may mắn - thêm củ cải, dưa leo mang ý nghĩa trẻ mãi không già, làm ăn thăng tiến - thêm tiêu vào các nguyên liệu để cầu mong thu hút nhiều tiền tài của cải. Sau đó chan dầu lên trên các nguyên liệu để làm tăng lợi lộc.

Các gia vị được thêm vào trước khi ăn gồm: đậu phộng rắc lên trên lên tượng trưng cho vàng bạc đầy nhà, mè tượng trưng cho thăng tiến chức vị, bột mì chiên hình cái gối tượng trưng cho gối vàng với lời chúc vàng đầy sàn nhà.

Thưởng thức Yu Sheng trong dịp Tết là phong tục của người Hoa sống ở Malaysia và Singapore, nhưng lại không phổ biến ở Hong Kong bởi nguồn gốc của món ăn này được sáng tạo ra từ 4 người Malaysia xuất thân là bếp trưởng của một nhà hàng Singapore vào năm 1964.

Ngày nay món ăn này thường được sử dụng như món khai vị để mang đến may mắn tài lộc cho năm mới. Nó được ăn trong 15 ngày Tết, đặc biệt là ngày thứ 7, hay còn gọi là ngày Renri có nghĩa là “ngày sinh nhật của tất cả mọi người”. Và nhiều người dùng nó trong bữa cơm đoàn tụ gia đình đêm giao thừa. Mọi người sẽ đứng xung quanh bàn và nói lời chúc phát tài, vạn sự như ý. Sau đó sẽ cùng tung đảo nguyên liệu 7 lần và la to “Lo hei” (cầu may mắn) với những lời cầu chúc năm mới thịnh vượng. Mỗi người sẽ cầm đũa đảo rồi tung Yu Sheng lên cao và ước nguyện điều may mắn cho năm mới.

Người Hoa ở Malaysia tin rằng ai tung Yu Sheng càng cao thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn trong năm.

Đoàn Xuân