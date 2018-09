Vui chơi 1/6 tại khách sạn Equatorial

Trẻ sẽ được vui chơi thỏa thích tại hồ bơi, thưởng thức các món ngon và nhiều trò chơi hấp dẫn vào trưa chủ nhật 1/6.

Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, đội ngũ bếp của khách sạn Equatorial sẽ giới thiệu đến thực khách các món ngon tại ốc đảo ẩm thực hiện đại và xinh đẹp, cùng với khu vực bếp mở độc đáo của nhà hàng Chit Chat.

Khách sạn còn thiết kế khu vực riêng dành cho các bé vui chơi thỏa thích với nhiều trò chơi hấp dẫn. Ngoài ra, các bé còn được tặng vé bơi miễn phí tại hồ bơi ngoài trời của khách sạn khi dùng tiệc tại nhà hàng Chit Chat trong ngày 1/6.

Tiệc buffet trưa mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi tại nhà hàng Chit Chat sẽ được phục vụ từ 11h30 đến 14h30 ngày 1/6 với giá vé 345.000 đồng++ cho một trẻ em 6-12 tuổi và 690.000 đồng++ cho một người lớn. Giá này đã bao gồm không giới hạn các loại thức uống. Đặc biệt, khách sạn đang có chương trình giảm giá 10% cho khách đặt tiệc từ nay đến 31/5.

Cả nhà cũng có thể đến nhà hàng Orientica để thưởng thức không giới hạn các món Dimsum và các món Hoa, Việt, Nhật trong chương trình "Eat All You Can". Nhà hàng này có không gian sang trọng và ấm cúng, được xây dựng từ khái niệm không gian bar mở với sự kết hợp của 3 yếu tố “nước, đá và lửa”.

Tại nhà hàng, bạn có thể nghe tiếng nước róc rách từ những phiến đá còn rêu bám, thích thú với những vỏ ốc to cùng những viên sỏi trắng được trang trí ấn tượng. Ngoài ra, bạn có thể cảm nhận một phương Đông huyền bí qua cách trang trí bằng hai gam màu đỏ đen, ấn tượng với mảng trần được làm từ tre trúc hay những ô cửa sổ tròn theo phong cách Trung Hoa.

Giá vé chỉ 169.000 đồng++ cho một trẻ em 6-12 tuổi. Nhà hàng phục vụ vào buổi trưa từ 11h30 đến 14h30 vào thứ bảy và chủ nhật. Ngoài chương trình ưu đãi trên, khách sạn còn có nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Mừng ngày của Cha 15/6, khách sạn dành tặng những người cha thân yêu của bạn chương trình khuyến mãi đặc biệt, ý nghĩa trong ngày này vào buổi trưa, tại cả 2 nhà hàng Orientica và Chit Chat.

Buffet mỗi ngày tại nhà hàng Chit Chat chuyên phục vụ buffet sáng, trưa và tối với thực đơn phong phú, đa dạng hơn 60 món ăn tươi ngon của Việt Nam và quốc tế, cùng 8 khu vực bếp mở. Các món ăn được chế biến công phu, quầy hải sản tươi sống và quầy tráng miệng hấp dẫn... là điểm nhấn trong chương trình buffet mỗi tối tại nhà hàng này.

Nếu là tín đồ của các món hải sản, bạn không nên bỏ qua chương trình buffet đặc biệt này. Với điểm nhấn là các loại hải sản tươi ngon, phong phú, những thực khách yêu thích loại thực phẩm này sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều loại hải sản tươi sống, được chế biến thật đặc biệt theo nhiều cách khác nhau tại nhà hàng Chit Chat. Chương trình chỉ diễn ra vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Để đặt chỗ, liên hệ bộ phận ẩm thực khách sạn Equatorial TP HCM - ĐT: (08) 3839 7777, Email: dine@hcm.equatorial.com.

Mặt khác, khách sạn 5 sao Equatorial TP HCM còn là nơi để bạn có thể tổ chức một đám cưới mang dấu ấn và phong cách của riêng. Tại đây, bạn sẽ cảm nhận được từng khoảnh khắc lãng mạn, trữ tình nhưng không kém phần sang trọng và ấn tượng với cách tổ chức tiệc cưới được chăm chút đến từng chi tiết, cách bày trí sảnh cưới rất ấn tượng theo nhiều tông màu khác nhau. Tiệc cưới trọn gói với giá từ 6,8 triệu đồng++ cho một bàn 10 người.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ:

Khách sạn 5 sao Equatorial TP HCM - 242 đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP HCM.

ĐT: (08) 3839 7777 hoặc Email: celebrations@hcm.equatorial.com

(Nguồn: Equatorial)