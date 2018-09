Trải nghiệm sự ngọt ngào cùng táo Rockit

Táo Rockit sẽ có mặt quanh năm tại Việt Nam, mở ra cơ hội khám phá sản phẩm độc đáo đến từ NewZealand.

Sự kiện ra mắt “Welcome New Season” tại Coffee inn, số 3 Phan Chu Trinh (Hà Nội) chào đón mùa táo Rockit mới, đã đánh dấu lượt táo nhập khẩu đầu tiên từ New Zealand về Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của nhóm Oplus, nhóm nhảy ST319 cùng các hot teen: Quỳnh Anh Shin, Tú Linh, Salim, An Japan, Vương Anh, Bình An, Thiện Thanh, Linh Kẹo.

Các hotgirl có mặt tại sự kiện.

Táo Rockit là loại táo được nghiên cứu nuôi trồng và phát triển tại New Zealand trong gần 20 năm và là sản phẩm lai của nhiều dòng táo khác nhau nên có độ giòn ngọt và hương vị thơm ngon đặc biệt. Theo số liệu từ Rockit New Zealand, năm 2015, Việt Nam mới bắt đầu nhập Rockit về nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những nước dẫn đầu về thị trường tiêu thụ loại táo này. Từ năm nay, Rockit đã được mua bản quyền trồng trọt tại nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu, nhờ đó Việt Nam sẽ có loại táo này quanh năm thay vì theo mùa như năm trước.

Sản phẩm táo Rockit.

Kích thước của một quả táo này chỉ từ 1,5 đến 2 inch, hơi lớn hơn quả bóng golf. Sản phẩm được đóng gói ấn tượng với 3,4 hoặc 5 quả một hộp nhựa dài, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời cũng như khi đi học hoặc làm việc. Tại các nước trên thế giới, loại táo này được coi như một sản phẩm ăn vặt lành mạnh dùng để thay thế các sản phẩm snack, khoai tây chiên hay hoa quả sấy khô khác.

Quả táo nhỏ xinh được đóng gói ấn tượng.

Người dùng sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa trái táo Rockit và những trái táo khác ở chỗ loại táo này tươi mát, vỏ mỏng màu hồng và trắng, thịt giòn, thơm ngọt. Táo được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi công TNHH xuất nhập khẩu Lâm Thành - công ty chuyên xuất nhập khẩu các loại hoa quả tại thị trường miền Bắc.

Liên hệ Công TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Thành: Địa chỉ: Số 110 đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Liên hệ: 0904 357 352.

(Nguồn: Rockit)