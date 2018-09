Tìm hiểu ẩm thực Nhật tại nhà hàng Makoto

Người Nhật khá cầu kỳ trong cách chế biến, bày biện các món ăn. Những món ăn của họ cũng luôn chú trọng tới sức khỏe.

Người Nhật luôn quan niệm khi ngồi vào bàn ăn, phải ngồi với một tâm thế thật bình an. Bình an từ nội tại tâm hồn và bình an do ngoại cảnh mang lại. Người Nhật thích thưởng thức các món ăn trong một không gian gần gũi, giao hòa với thiên nhiên, đất trời vì chỉ như thế, con người ta mới cảm nhận được sự thư thái, nhẹ nhàng và thanh thản. Nội thất của thực phòng cũng được thiết kế, bài trí đơn giản nhưng tinh tế, thường không dùng nhiều màu sắc mà chỉ dùng các màu nhạt, có tính tự nhiên như màu vàng của gỗ và tre nứa.

Không chỉ thoả mãn tính thẩm mỹ, ẩm thực Nhật Bản còn đáp ứng được nhu cầu về sức khoẻ.

Những món ăn của Nhật Bản mang một vẻ đẹp tinh tế từ hình thức đến hương vị bởi người Nhật luôn rất đề cao chất lượng của món ăn. Thoạt nhìn trông có vẻ giản dị nhưng mỗi một món ăn đều là một kiệt tác nghệ thuật ẩm thực. Ngắm nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, người thưởng thức có thể dễ dàng liên tưởng đến dáng hình của núi non từ các loại rau củ quả hay vị mặn mòi của biển cả từ những nguyên liệu hải sản, cá và tôm. Thực khách thường phải thưởng thức một cách chậm rãi, từ tốn mới có thể cảm nhận bằng hết được những hương vị tinh tế của món ăn, cảm nhận được cái linh hồn của xứ sở, và cảm nhận được tấm lòng của người đầu bếp được gửi gắm vào trong đó.

Không chỉ thoả mãn tính thẩm mỹ, ẩm thực Nhật Bản còn đáp ứng được nhu cầu về sức khoẻ. Người Nhật có chế độ ăn toàn thực phẩm tươi sạch cao, ít béo, ít ngọt, ăn nhiều cá và sử dụng nhiều các loại rau đậu. Trong bữa ăn của người Nhật lúc nào cũng có đậu nành hoặc các món ăn chế biến từ đậu nành. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn mạch máu, rong biển giúp giảm lượng cholesterol hay chè tươi giúp chống lão hóa tế bào... Chính sự độc đáo trong bí quyết dinh dưỡng là chìa khóa vàng giúp người Nhật sống trường thọ và trẻ mãi không già.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố để làm nên một nhà hàng Nhật Bản đúng nghĩa, Makoto - số 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội là lựa chọn mang đến những trải nghiệm ẩm thực xứ sở anh đào cho những thực khách sành điệu. Tọa lạc trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, nhà hàng Makoto sở hữu một không gian xanh êm đềm, gần gũi, chan hòa với thiên nhiên. Nội thất trong nhà hàng được thiết kế đầy tinh tế và sang trọng, mang đậm dấu ấn và tinh thần Nhật Bản.

Nhà hàng Makoto sở hữu một không gian xanh êm đềm, gần gũi, chan hòa với thiên nhiên.

Dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Maki Daisaku, thực khách khi đến với Makoto sẽ có cơ hội được thưởng thức những kiệt tác nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản như sahimi, sushi, wagyu… cùng nhiều món ăn và thực đơn hấp dẫn khác. Điều đặc biệt hơn là gần như tất cả các thành phần, nguyên liệu để làm nên những món ăn của nhà hàng đều được nhập khẩu tươi sạch, trực tiếp từ Nhật Bản nhằm mang lại hương vị tuyệt vời cũng như giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho các món ăn.

