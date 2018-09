Thưởng thức tôm hùm đất tại The Crab Shack

Quán có nhiều hải sản tươi ngon với món đặc sản là crawfish (loại tôm hùm đất trứ danh thế giới, đặc sản của bang Loussiana Mỹ) sốt cajun, ăn kèm mì xào bơ tỏi.

Bận rộn với nhịp sống thường ngày, ngoài những bữa ăn đoàn tụ gia đình vui vẻ, nhiều người vẫn thích không khí bên ngoài sôi nổi và muốn thưởng thức “sơn hào hải vị” khắp thế giới. Chính vì vậy, nhiều gia đình ở Sài Gòn thường rủ nhau đến The Crab Shack để ăn tôm hùm đất.

Combo gồm tôm sú và tôm hùm đất.

The Crab Shack có nhiều hải sản tươi ngon với món đặc sản là crawfish sốt cajun trứ danh, ăn kèm với mì xào bơ tỏi hay các món hải sản khác như món cua sốt tiêu đen, cua tỏi ớt theo kiểu Hong Kong, cua tuyết… Những con tôm hùm đất có vị ngon ngọt, kết hợp với vị sốt cajun the the... mang lại nhiều thú vị cho người thưởng thức. Sốt cajun là một hương vị đặc biệt khó quên của quán với rất nhiều loại gia vị đặc trưng, nhưng được gia giảm cho hợp với khẩu vị người Việt, theo từng mức độ cay khác nhau để chiều lòng thực khách. Ngoài ra, bạn còn có thể thưởng thức nhiều bữa fine dinning - ăn tối sang, mà giá cả vẫn hợp lý (combo có giá từ 599.000 đồng cho 2-3 người ăn).

Sò điệp đút lò phô mai.

Quán nằm ngay trung tâm thành phố, là địa điểm hấp dẫn cho những bạn trẻ mê khám phá cái lạ và ngon. Tại quán, nhân viên được đào tạo bài bản, nhiệt tình và nồng hậu với khách. Phong cách trang trí quán theo kiểu Mỹ, trẻ trung, cuồng nhiệt và khỏe khoắn, thích hợp cho cả nhóm bạn lẫn gia đình.

Vẹm sốt rượu vang trắng.

Liên hệ The Crab Shack - 11B Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, TP HCM. Điện thoại: 08 3930 9542

Website: http://thecrabshack.vn.

(Nguồn: The Crab Shack)