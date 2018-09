Thưởng thức kiwi Zespri SunGold

Quả Kiwi Zespri SunGold chứa lượng lớn vitamin C và những dưỡng chất quan trọng như chất xơ, folate, kali, vitamin E..., giúp tăng cường sức đề kháng.

Đảm bảo việc ăn uống lành mạnh, cung cấp đầy đủ dưỡng chất và ngon miệng... luôn là mối quan tâm lớn của các gia đình hiện đại. Trời mùa hè, thời tiết nóng nực là một trong những nguyên nhân dẫn đến chán ăn, nhất là đối với các món ăn nặng nề như thịt cá, vì thế trái cây dần trở thành món khoái khẩu và không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, lựa chọn loại quả nào vừa thơm ngon bổ dưỡng, vừa an toàn và thích hợp với mọi thành viên trong gia đình luôn là câu hỏi lớn cho các chị em phụ nữ.

Kiwi Zespri SunGold mới được giới thiệu vào thị trường Việt Nam mùa hè năm nay với những ưu điểm nổi bật như ruột vàng mềm, mọng nước, đầy sức sống, có hương vị thơm mát, ngon ngọt tự nhiên. Trái có kích thước khá lớn, trông hấp dẫn với lớp vỏ mềm mại và hình dáng quả rất đồng đều. Tuy còn mới lạ ở Việt Nam, nhưng loại trái này đã chinh phục được người tiêu dùng trên toàn thế giới nhờ chất lượng ngon.

Đây là loại kiwi được nghiên cứu và phát triển dựa trên phương pháp lai tạo tự nhiên, không sử dụng phương pháp biến đổi gen trong hơn 10 năm, trước khi đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2010. 10 năm nghiên cứu là một quãng thời gian rất dài, tuy nhiên Zespri tin rằng, để tạo ra được sản phẩm tốt luôn tốn nhiều thời gian và công sức. Sự đón nhận và lòng tin của người tiêu dùng trên toàn thế giới với nhãn hiệu Kiwi Zespri SunGold sau khi được đưa ra thị trường đã chứng minh cho "chất lượng vàng" của loại trái này.

Thách thức trong việc đổi mới công nghệ nhằm thu được những đặc tính tối ưu nhất từ giống kiwi mới chính là động lực lớn cho những nhà nghiên cứu tại Zespri. Họ đã làm việc dựa trên bề dày kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu hiện tại, cũng như khí hậu đẹp của đất nước New Zealand - nơi ánh nắng mặt trời luôn dồi dào, là môi trường phát triển lý tưởng của cây kiwi. Loại trái này được lựa chọn từ hơn 100.000 giống kiwi khác nhau, nhờ vào sự kiên trì bền bỉ của các nhà nghiên cứu, tạo nên một giống Kiwi chất lượng.

Trong bảng xếp hạng trái cây về dưỡng chất, Kiwi Zespri SunGold đạt chỉ số dinh dưỡng là 18,7, là loại quả có chỉ số cao nhất và được gọi là “siêu quả”. Đạt được chỉ số dinh dưỡng cao như vậy là do loại trái này chứa lượng lớn vitamin C và những dưỡng chất quan trọng như chất xơ, folate, kali, vitamin E và các chất chống oxy hoá khác. Thưởng thức một trái Kiwi Zespri SunGold mỗi ngày, bạn sẽ được cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết, góp phần tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Đây còn là loại trái cây ngọt hơn khi chín mềm. Hương vị và độ ngọt của quả sẽ thay đổi dần tùy vào độ chín, do quả càng chín lượng acid càng giảm xuống và bạn có thể lựa chọn kiwi tuỳ theo khẩu vị của mình. Khi quả còn chưa đạt đến đúng độ chín thì vị chua ngọt, giòn và mát; khi quả chín mềm tay hơn thì vị ngọt đậm hơn, thơm ngon và thanh mát. Vị ngon ngọt này vẫn được giữ lại cho dù quả đã chín mềm hơn nhiều so với các loại kiwi khác. Trái Kiwi Zespri SunGold bên ngoài có thể hơi cứng, nhưng khi cắt ra thì bên trong chín và có thể thưởng thức ngay. Mùa hè này, bạn có thể thưởng thức loại trái này để tốt cho sức khỏe và sắc đẹp (chỉ chứa 57kcal/100g), với chất lượng và hương vị thơm ngon.

(Nguồn: Công ty Zespri International Limited)