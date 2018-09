Thưởng thức kem theo cách mới

Thay vì ăn kem que hay kem hộp như trước, giờ đây bạn có thể thưởng thức kem theo cách hoàn toàn mới là kem viên với sản phẩm Celano Sweetie.

Lớp vỏ bọc socola giòn tan của những viên kem này không bị rơi ra ngoài mỗi khi cắn.

Trong mỗi gói kem Celano Sweetie là khay đựng 3 viên kem hình tròn và trái tim xinh xắn. Mỗi viên kem là sự kết hợp giữa lớp kem xốp mịn bên trong và vỏ bọc chocolate đắng, giòn rụm bên ngoài. Bạn có thể lựa chọn hai loại khi thưởng thức kem Sweetie là Vani thơm ngậy và chocolate ngọt ngào. Lớp vỏ bọc chocolate giòn tan, không bị rơi ra ngoài mỗi khi cắn. Khi những viên kem vừa vào miệng, lớp vỏ bọc chocolate sẽ tan chảy ngay, hoà quyện với vị ngọt ngào và mềm mịn của lớp kem bên trong, tạo nên hương vị hấp dẫn.

Khi những viên kem vừa vào miệng, lớp vỏ bọc socola sẽ tan chảy ngay, hoà quyện với vị ngọt ngào và mềm mịn của lớp kem bên trong, tạo nên hương vị hấp dẫn.

Nhân dịp ra mắt kem viên cao cấp Celano Sweetie, nhãn hàng Kem Celano còn tổ chức cuộc thi “U’re my Sweetie”. Đây là cuộc thi bày tỏ thông điệp tình yêu dành cho các bạn trẻ. Cách tham gia rất đơn giản, bạn chỉ cần upload hình ảnh của mình và người ấy lên những mẫu thiệp sẵn có với những lời tỏ tình dễ thương như “Will you be my teddy bear” hay “I love you, ok?”. Giải thưởng của cuộc thi được trao theo cách "có một không hai", hai chiếc iPhone 6 sành điệu dành cho cả bạn và người ấy. Xem chi tiết tại celano.vn.

Gửi thông điệp yêu thương tới "một nửa" của mình và nhận quà tặng thú vị.

