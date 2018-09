Hãng Celano vừa giới thiệu ra thị trường kem bánh tráng miệng Celano 5 stars desert được nhập khẩu từ Italy.

Như đúng tên gọi, sản phẩm mới này mang đẳng cấp 5 sao từ thiết kế bao bì sản phẩm đến chất lượng kem bánh. Kem bánh Italy của Celano có 3 loại: Tiramisu, Profiteroles vàTartufo, mỗi loại có thiết kế và hương vị khác nhau. Bên cạnh đó, kem bánh Tiramisu được sản xuất bằng công thức truyền thống từ vùng Veneto: lớp bánh ladyfinger với hương vị cafe và rượu Marsala PDO nằm ở giữa hai lớp kem mascarpone, ngọt ngào và rất nồng nàn.

Kem bánh Profiteroles bao gồm viên bánh choux mềm, được phủ nước sốt vani hương mãng cầu quyện với chocolate ngon tuyệt. Còn kem bánh Tartufo là sự kết hợp của lớp mousse mềm mại, phủ bột cafe đăng đắng và nhân kem zabaglione ngọt dịu, tạo nên hương vị tinh tế trong từng miếng bánh.

Kem bánh Celano 5 Star Desserts được chia thành 2 dòng: family và single. Dòng single được thiết kế thành ly kem, tiện lợi để thưởng thức bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, dòng Family có trọng lượng 450-500g phù hợp cho các thành viên trong nhóm hay gia đình quây quần cùng thưởng thức kem bánh với chất lượng 5 sao ngay tại nhà trong những khoảnh khắc ấm cúng và chan hoà tiếng cười.

Một điều đặc biệt của kem bánh Celano 5 Star Desserts so với các loại khác trên thị trường là thời gian bảo quản thuận lợi. Nếu được bảo quản động lạnh ở nhiệt độ -18 độ C thì thời hạn sử dụng sản phẩm có thể kéo dài đến một năm, còn ở nhiệt độ mát (không quá 8 độ C), thì bánh vẫn lưu giữ được trọn vẹn hương vị trong thời gian một tháng.

Kem bánh được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Solo, công ty chuyên sản xuất món tráng miệng hàng đầu của Italy, đặc biệt là các loại bánh có hương vị cafe và chocolate. Quy trình sản xuất các sản phẩm này được kiểm soát một cách nghiêm ngặt từ khâu nhập nguyên liệu, công thức chế biến truyền thống của Italy, các chỉ số sức khoẻ, đến đóng gói sản phẩm. Đó là lý do vì sao cả hương vị lẫn mùi vị của kem bánh Italy này sẽ làm bạn ngây ngất một cách thích thú khi thưởng thức, chứ không chỉ là món ăn tráng miệng bình thường.

Celano đang áp dụng chương trình thử nghiệm kem bánh Italy tại các siêu thị và văn phòng ở Hà Nội và TP HCM. Để trải nghiệm chất lượng kem bánh Italy cao cấp tại siêu thị, bạn có thể đến các địa điểm sau:

Tại Hà Nội: siêu thị Lotte Đống Đa, Lotte Ba Đình, Ocean Time city Minh Khai. Tại TP HCM: Lotte quận 7, Lotte quận 11, Giant Cresent Mall quận 7, Aeon Tân Phú và Big C Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

Đối với chương trình thử nghiệm kem bánh Italy tại văn phòng, đối tượng áp dụng là nam, nữ nhân viên văn phòng tại TP HCM, từ 20 tuổi đến 50 tuổi. Thời gian đăng ký tham gia từ ngày 9/3 đến 5/4. Thời gian được phục vụ: chiều thứ tư, năm, sáu từ ngày 18/3 đến ngày 10/4.

Khi được lựa chọn vào nhóm tham gia chương trình thử nghiệm, đội ngũ nhân viên phục vụ 5 sao của Celano sẽ mang kem bánh Tiramisu hoặc Profiteroles và dụng cụ đến văn phòng của bạn. Bạn sẽ được phục vụ theo phong cách chuyên nghiệp và ấn tượng, đúng tiêu chuẩn 5 sao. Những khoảnh khắc tận hưởng và vui tươi của nhóm sẽ được lưu lại và cập nhật trên website và facebook của Celano.

Chi tiết thể lệ cuộc thi và đăng ký tham gia, truy cập: http://celano.vn/5star-desserts/.

(Nguồn: Celano)