Thưởng thức hơn 40 món Việt tại nhà hàng Truly, Hà Nội

Truly Việt tại số 10, Duy Tân là nhà hàng đầu tiên của Truly Việt tại Hà Nội. Nhân dịp khai trương, Truly Việt áp dụng nhiều ưu đãi từ nay đến ngày 22/1: giảm ngay 20% trên tổng hóa đơn cho tất cả khách hàng đến dùng bữa. Bên cạnh đó, chỉ cần check-in tại fanpage của Truly Việt, khách hàng sẽ được tặng ngay Coca tươi mát lạnh miễn phí. Liên hệ: Truly Việt

Địa chỉ: Số 10 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 1800 1277 (miễn phí cước gọi). Website.