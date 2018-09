Thưởng thức hải sản ngon tại Hà Nội

Khách hàng có thể lựa chọn những loại hải sản tươi sống, sau đó được chế biến thành các món ăn ngon từ những đầu bếp có tay nghề của nhà hàng.

Hải sản tươi ngon luôn là món ăn được nhiều thực khách yêu thích bởi không những ngon miệng mà còn có nhiều đạm, chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ở Hà Nội, Vua hải sản là một trong những nơi có hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý. Vua hải sản là sự kết hợp giữa chợ và nhà hàng. Khi đến đây, bạn có thể tự tay lựa chọn những loại hản sản tươi ngon ngay tại các bể phía ngoài.

Vua hải sản là một trong những nơi có hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý.

Vua hải sản là mô hình bán buôn, bán lẻ có uy tín tại thị trường Hà Nội. Do đặc thù mô hình nên các mặt hàng nơi đây luôn được chọn lựa kỹ lưỡng cũng như sự luân chuyển về nguồn hàng liên tục trong ngày nên đảm bảo chất lượng. Khách hàng có thể lựa chọn ăn tại nhà hàng với sự chế biến chuyên nghiệp từ các đầu bếp có tay nghề. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chọn lựa hải sản tươi sống mang về. Nhà hàng còn có dịch vụ chế biến mang về hoặc chế biến tại nhà giá hợp lý, cạnh tranh.

Nhà hàng hải sản Vua hải sản có không gian rộng rãi, thoáng mát, thiết kế đơn giản, thoải mái.

Tại nhà hàng, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức món cua rang muối với muối mịn màng, vị đậm đà vừa ăn chứ không bị mặn quá hay nhạt quá, không có mùi của muối biển. Cua tươi nguyên con được rang vừa tới nên thịt cua ngọt và mềm. Hay món cua rang me cũng được nhiều bạn chọn lựa, cua chiên giòn, sốt me chua chua ngọt ngọt sánh mịn, đậm đà đem đến hương vị khó quên. Ngao hoa hấp cải hay hấp sả ớt vừa ngon, vừa lạ miệng, không giống ngao trắng bình thường, thịt ngao hoa ngọt và chắc, được hấp sả ớt, có vị thơm của cải và gừng. Hoặc hàu sữa nướng mỡ hành, hàu sữa to, tươi nướng mỡ hành vị đậm đà, béo ngậy hay nướng fomai thơm, ngon mềm... cũng là những món rất được yêu thích tại đây.

Hải sản tươi ngon luôn là món ăn được nhiều thực khách yêu thích bởi không những ngon miệng mà còn có nhiều đạm, chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Nhà hàng hải sản nằm tại số một Dương Đình Nghệ, Từ Liêm, Hà Nội (ngã ba Keangnam) với không gian rộng rãi, thoáng mát, thiết kế đơn giản, thoải mái. Nhà hàng có chỗ để xe miễn phí, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, luôn thân thiện, lễ phép với khách, đem đến cho bạn cảm giác hài lòng. Đến hết ngày 31/11, nhà hàng Vua hải sản đang có đợt khuyến mãi đặc biệt như: hàu sữa 5.000 đồng một con (chế biến đủ loại); tặng món đặc biệt “Cá giò xào song nấm” trị giá 300.000 đồng cho khách đặt bàn (sinh nhật, liên hoan…) từ 6 người trở lên; tặng voucher món “Tôm sú bỏ lò với phô mai” trị giá 180.000 đồng cho tất cả các khách hàng từ ngày 25/10 đến ngày 25/11.

Liên hệ: Hệ thống siêu thị, nhà hàng Vua hải sản Địa chỉ: Số 1 Dương Đình Nghệ, Từ Liêm, Hà Nội (ngã ba Keangnam).

Hotline: 0932.352.123 - 0906.190.724.

Website: vuahaisan.vn.

Facebook: facebook.com/vuahaisan

(Nguồn: Nhà hàng Vua Hải Sản)