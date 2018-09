Thực đơn món ngon cả tuần cho bạn (3/4)

Cả tuần ăn uống đơn giản, bạn có thể xen kẽ vài ngày có những món ăn chế biến cầu kỳ hơn đôi chút để đổi món.

Thứ 2: Ghẹ rang me

Nguyên liệu:

- 3 con ghẹ to

- 1 vắt me khô hoặc 1 quả me tươi

- Nước mắm, muối, đường

- Ớt màu

- Hành lá.

>> Cách làm

Thứ 3: Gỏi xoài tôm khô

Nguyên liệu:

- 1 quả xoài xanh.

- 100 - 200 g tôm khô loại ngon.

- Nước mắm, đường, tỏi, ớt đỏ loại cay.

- Rau răm, hành tím.

>> Cách làm

Thứ 4: Sườn sốt tỏi ô liu

Nguyên liệu:

- 300 g sườn

- 1 củ tỏi

- Gia vị: hạt ô liu, mật ong, muối, đường, hạt tiêu vừa đủ.

>> Cách làm

Thứ 5: Xíu mại sốt cà chua

Nguyên liệu:

- 150 g thịt nạc vai xay nhỏ (hoặc lườn gà)

- 150 g tôm tươi bóc nõn băm nhỏ (băm chứ không xay)

- 1 cây lạp sườn

- 100 g củ đậu

- 3 củ hành khô băm nhuyễn

- 1 thìa nhỏ bột ngô

- 2 quả cà chua

- Sốt cà chua

- Hạt tiêu, gia vị vừa đủ.

>> Cách làm

Thứ 6: Canh rong biển cá ngừ

Nguyên liệu:

- 8 lá rong biển

- 1 hộp cá ngừ

- 1/2 củ hành tây

- 2 thìa canh xì dầu Hàn Quốc, hạt nêm

- Vài tép tỏi băm nhỏ.

>> Cách làm

Hà Nguyên tổng hợp