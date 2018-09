Thực đơn món ngon cả tuần cho bạn (29/6)

Những mâm cơm 3-4 món dưới đây sẽ giúp bạn khỏi vắt óc mỗi khi đi chợ trong tuần nhé.

Thứ 2: Bữa cơm ba món làm nhanh ăn ngon

Tất cả các nguyên liệu đều dễ kiếm, giá rẻ, cách làm cũng không hề khó lại đảm bảo đủ chất và rất dễ ăn trong mùa hè.

Nguyên liệu:

- 500 g phi lê cá rô phi hay cá lóc

- 1 quả trứng gà

- 3 quả cà tím

- 1 kg trai

- 1 quả bầu nhỏ

- 3 thìa canh bột mỳ, bột chiên xù

- Muối, hạt tiêu, nước mắm, đường, tỏi, ớt, chanh, hành khô, hành lá, rau mùi, dầu điều.

Thứ 3: Cơm rau xào, thịt ba chỉ kho, canh mướp

Được chế biến bằng các nguyên liệu quen thuộc và rẻ tiền thôi nhưng mâm cơm nhà bạn vẫn sẽ có sức quyến rũ khó chối từ.

Nguyên liệu:

- Thịt ba chỉ kho: 600 g thịt ba chỉ, 1 thìa nhỏ bột làm thịt xá xíu, 1 thìa nhỏ rượu trắng, 1 thìa nhỏ ngũ vị hương, muối, đường, nước mắm, hạt tiêu, hành khô, hành lá.

- Canh mướp hương nấu bún: 1 quả mướp hương, 300 g tôm, bún tươi, hành lá, hành khô, rau răm, muối, đường, hạt tiêu, nước mắm.

- Rau xà lách xoong (cải xoong) xào tỏi: 3 bó rau xà lách xoong, tỏi, muối, dầu ăn, hạt nêm.

Thứ 4: Gỏi xoài, cá thu sốt me, canh đậu phụ

Một đĩa nộm xoài, bát canh đậu phụ nấu hẹ hay cá sốt me chua ngọt sẽ rất dễ ăn và chống ngán khi thời tiết bắt đầu sang hè.

Nguyên liệu:

- 2 quả xoài xanh cỡ vừa, 1 củ cà rốt, 1/2 củ hành tây,

- 1 con mực khô cỡ trung bình, nước mắm, đường, mỳ chính, tỏi khô, rau răm, lạc rang.

- Cá thu tươi: 300 g, me khô: 1 muỗng to, 1/4 củ hành tây

- Một hộp đậu phụ non hoặc hai miếng đậu phụ tươi cắt miếng vuông nhỏ

- 100 g tôm tươi bóc vỏ, khía lưng rút chỉ đen, ướp gia vị, hành khô băm nhỏ.

- Một bó hẹ nhặt sạch, cắt làm đôi nếu hơi dài rồi rửa sạch để ráo nước

- Đường, gia vị, tỏi khô, hành khô, hạt tiêu và ớt nếu muốn ăn cay.

Thứ 5: Canh bí ngồi, rau lang luộc, cá kho tộ

Ba món chính với một món tráng miệng, vừa đủ cho 4 người ăn, nguyên liệu lại dễ kiếm và hợp túi tiền.

Nguyên liệu:

- Canh bí ngồi nấu tôm và nấm: 1 quả bí ngồi, 100 g tôm, hành lá, 100 g nấm rơm hay nấm bào ngư, muối, nước mắm, đường, hạt tiêu, hành lá, hành khô.

- Cá kho tộ: 1 kg cá phi lê, có thể dùng cá rô hay cá quả, muối, dầu ăn, đầu hành lá, hành khô, đường, nước hàng kho cá, hạt tiêu.

- Rau lang luộc: 1 bó rau lang, 1 thìa canh mắm ruốc, đường, hành khô, ớt, tỏi.

- Nhãn khô và phổ tai: 100 g nhãn khô, 10 g rong biển phổ tai, đường nâu.

Thứ 6: Đậu rán, canh rau dền, trứng đúc thịt

Bữa tối chế biến nhanh gồm 4 món trứng đúc thịt, rau dền luộc, canh rau dền nấu thịt nạc và đậu rán đơn giản nhưng dễ ăn lại tiết kiệm.

Nguyên liệu:

- 3 quả trứng

- 2 mớ rau dền

- 200 g thịt xay

- 3 bìa đậu

- Hành, thì là, hành khô, gia vị.

