Thực đơn món ngon cả tuần cho bạn (28/12)

Nạp nhiều năng lượng để đón những điều tốt lành vào tuần cuối cùng của năm 2015 nhé.

* Mời bạn clic vào tiêu đề hoặc hình ảnh món ăn để xem cách làm:

Thứ 2: Gỏi tôm thịt và dưa leo

Thành phần chủ yếu là rau củ tươi, thịt luộc, tôm luộc nên lượng calo không quá nhiều, thích hợp với người muốn giảm cân.

Nguyên liệu:

- 200 g thịt ba chỉ

- 100 g tôm

- Dưa leo, cà rốt, giá, rau thơm

- Chanh, tỏi, ớt, nước mắm.

Thứ 3: Hến xào xúc bánh tráng

Thịt hến xào xúc bánh tráng là món ăn dân giã được rất nhiều người ưa thích, đây cũng là món ăn đặc sản của vùng quê miền Trung.

Nguyên liệu:

- Thịt hến: 300 g

- Bột nghệ: 1/2 thìa nhỏ

- Sả băm nhỏ: 1/2 thìa nhỏ

- Tỏi băm: 1/2 muỗng canh

- Ớt cắt nhỏ: 1/2 thìa nhỏ

- Lá húng quế cắt nhỏ: 1 muỗng canh

- Lạc rang: 2 muỗng canh

- Dầu ăn: 2 muỗng canh

- Dầu hào: 1 thìa nhỏ

- Bánh tráng mè: 2 cái

- Bánh tráng dẻo: 20 cái

- Rau sống ăn kèm: dưa leo, khế, chuối chát xanh, rau sống, nước mắm chua ngọt.

Thứ 4: Canh giá đỗ thịt bò

Không cần nguyên liệu cầu kỳ bạn cũng sẽ có món canh mới lạ cho cả nhà.

Nguyên liệu:

- 200 g thịt bò

- 200 g giá đỗ

- 1 nhánh gừng, 3 tép tỏi, hành lá

- Muối, bột ớt, hạt tiêu.

Thứ 5: Thịt gà xào măng tươi

Món măng xào với vị cay của sa tế, măng giòn và thịt gà thấm, thoang thoảng mùi thơm của mùi tàu, dùng làm món mặn ăn với cơm.

Nguyên liệu:

- 300 g thịt gà, có thể dùng đùi gà hoặc ức gà

- Vài nhánh măng tươi

- Nước mắm, muối, đường

- 1 thìa nhỏ ớt sa tế

- Hành lá, hành khô

- Ít nhánh mùi tàu.

Thứ 6: Tết Dương lịch

Lẩu nướng xôm tụ

bạn hãy tự tay chuẩn bị một bữa lẩu nướng thật ngon để thết đãi người thân hay bạn bè nhé, mỗi người chưa đến 70.000 đồng là no nê.

Nguyên liệu cho 6 người ăn:

Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi gia đình bạn có thể lựa chọn thực đơn sao cho phù hợp, nhưng thông thường lẩu nướng sẽ gồm có những thứ sau:

- 200 g thịt bò: 50.000 đồng

- 500 g thịt ba chỉ, lợn mán: 45.000 đồng

- 300 g sườn thăn non: 24.000 đồng

- Cá quả 0,7 kg: 80.000 đồng

- 500 g tôm: 100.000 đồng

- 300 g lòng non hoặc dạ dày: 30.000 đồng

- Nấm sò, nấm kim châm: 20.000 đồng

- Các loại củ quả nướng kèm: bí đỏ, hành tây, cà chua, đậu bắp, ngô: 20.000 đồng

- Rau thơm, dưa chuột để ăn kèm: 10.000 đồng

- Bánh mỳ: 9.000 đồng

- Một hộp bơ Tường An, một bát con dầu ăn: 15.000.

- Gia vị: xì dầu (nước tương), gia vị chanh ớt.

- Chảo gang, bếp cồn hoặc bếp ga. Bạn có thể dùng vỉ nướng, nướng trên bếp than hoa.

Tráng miệng bánh mochi dâu tây đậu đỏ may mắn

Vỏ bánh mềm, dẻo, thơm, bên trong là nhân đậu đỏ và dâu tây ngọt mát, cắn miếng nào ngon mê ly miếng đấy.

Nguyên liệu:

- 8 quả dâu tươi (rửa sạch, lau khô, cắt bỏ phần cuống lá)

- 150 g đậu đỏ (ngâm qua đêm, luộc cho thật mềm, bỏ nước luộc, nghiền nhuyễn, trộn với đường và mật ong)

- 120 g bột nếp ngon

- Đường (số lượng tùy khẩu vị)

- Sữa tươi (để nhào bột)

- Bột ngô, hoặc bột khoai tây (để bao ngoài bánh).

