Thực đơn đầu hè mát lành cho cả nhà

Một đĩa nộm xoài, bát canh đậu phụ nấu hẹ hay cá sốt me chua ngọt sẽ rất dễ ăn và chống ngán khi thời tiết bắt đầu sang hè.

1. Gỏi xoài xanh mực khô

Nguyên liệu:

- 2 quả xoài xanh cỡ vừa, 1 củ cà rốt, 1/2 củ hành tây,

- 1 con mực khô cỡ trung bình, nước mắm, đường, mỳ chính, tỏi khô, rau răm, lạc rang.

Cách làm:

- Xoài xanh, cà rốt gọt vỏ, dùng nạo bào sợi nhỏ dài, hành tây thái mỏng, để riêng từng thứ. Rắc vào một chút muối hạt trộn đều, để khoảng 10-15 phút cho ra bớt nước chua và nước hăng. Đeo găng tay nilon vào, vắt cho khô các nguyên liệu trên rồi cho chung vào một âu to.

- Mực khô nướng chín, gói vào giấy báo dùng chày đập cho mềm rồi xé sợi nhỏ. Một phần để trộn vào nộm, phần còn lại để ăn kèm tương ớt.

- Lạc rang giòn, bóc vỏ giã dập

- Hoà tan đường, một ít nước lọc, giấm, nước cốt chanh vào bát con, cho tỏi và ớt băm nhỏ vào khuấy đều rồi cho thêm nước mắm sao cho vị chua mặn ngọt vừa khẩu vị, trộn vào xoài, cà rốt và hành tây cùng với rau răm thái rối. Tuỳ thuộc vào độ chua của xoài mà điều chỉnh đường và nước mắm sao cho vừa khẩu vị. Tiếp đến cho mực xé nhỏ vào trộn đều rồi cho nộm ra đĩa, rắc lạc rang giã dập lên trên và trang trí thêm theo sở thích.

2. Cá thu sốt me

Nguyên liệu:

- Cá thu tươi: 300g , me khô: 1 muỗng to, 1/4 củ hành tây

- Đường, tỏi khô, hành khô, hạt tiêu và ớt nếu muốn ăn cay.

Cách làm:

- Cá cắt lát mỏng vừa phải ướp với gia vị khoảng 30 phút rồi chiên vàng đều hai mặt. Gắp cá ra đĩa để riêng.

- Me khô cho vào bát ăn cơm, chế vào hơn một lưng bát nước sôi rồi quấy cho me tan ra, lọc lấy nước, bỏ hạt.

- Dùng chảo đã rán cá lúc trước gạn bớt dầu ăn ra, cho tỏi khô và hành khô băm nhỏ vào phi thơm vàng, vớt ra để riêng một góc cùng với đĩa cá rán.

- Cho thêm vào chảo một muỗng dầu ăn, đổ nước cốt me vào, nêm nước mắm, gia vị và đường đun sôi lên, cho hành tây vào đun cùng, nêm lại gia vị cho vừa miệng rồi cho cá vào sốt. Đun nhỏ lửa và thỉnh thoảng lật để cá ngấm sốt đều hai mặt, đến khi sốt me bắt đầu sánh lại thì rắc thêm hạt tiêu và ớt băm nhỏ vào. Cho cá ra đĩa rồi rưới sốt me vào, rắc tỏi và hành khô đã phi vàng lên trên ăn nóng với cơm.

Bạn có thể mua sốt me đóng chai đã được chế biến sẵn có bán trong siêu thị, chỉ việc nêm lại đường và mắm cho vừa khẩu vị thôi. Tuy nhiên sốt này không đậm đà và ngon bằng sốt tự chế đâu nhé!

3. Canh hẹ nấu tôm và đậu phụ

Nguyên liệu:

- Một hộp đậu phụ non hoặc hai miếng đậu phụ tươi cắt miếng vuông nhỏ

- 100g tôm tươi bóc vỏ, khía lưng rút chỉ đen, ướp gia vị, hành khô băm nhỏ.

- Một bó hẹ nhặt sạch, cắt làm đôi nếu hơi dài rồi rửa sạch để ráo nước

- Dầu ăn, gia vị, hành khô.

Cách làm:

- Phi thơm hành với dầu ăn, cho tôm vào xào qua, chế nước vào đun sôi.

- Tiếp theo cho đậu hũ vào đun sôi trở lại, nêm gia vị vừa ăn.

- Cuối cùng cho hẹ vào đun sôi, tắt bếp rồi múc canh ra bát ăn nóng.

Xuna Nguyen