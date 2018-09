Thí sinh Vua đầu bếp Việt cãi nhau vì món ăn Nam Bộ

Thất bại ở phần thi trước, đội Đỏ với đội trưởng Minh Nhật, Thanh Dương, Thanh Tùng, Xuân Huy và Lê Chi chính thức rơi vào nhóm nguy hiểm. Thời gian 5 phút thảo luận cũng là lúc mâu thuẫn giữa các thành viên tiếp tục nảy sinh khi cả Thanh Tùng và Lê Chi đều cho rằng mình là người xứng đáng được an toàn nhất, Đứng trước những tranh cãi đó, với tư cách là đội trưởng, Minh Nhật đã quyết định chọn Thanh Dương trở thành người được an toàn, với lý do món của Thanh Dương có đóng góp và đúng nhất với đề bài.