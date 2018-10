The Pizza Company ra mắt nhà hàng thứ 60

Nhà hàng mới có bếp là không gian mở, tọa lạc tại 10D Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Công ty cổ phần Pizza Ngon (đơn vị nhượng quyền thương hiệu The Pizza Company tại Việt Nam) tổ chức sự kiện mừng khai trương liên hoàn nhiều nhà hàng với diện mạo mới, đồng thời chào đón nhà hàng The Pizza Company thứ 60 tại Việt Nam.

The Pizza Company khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững khi mở rộng mạng lưới hoạt động ra khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà đến TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Bến Tre, An Giang, Cần Thơ...

Cửa hàng The Pizza Company thứ 60 sở hữu không gian bếp mở, thực khách có thể tận mắt chứng kiến quá trình chế biến.

Trong dịp đặc biệt này, thương hiệu giới thiệu không gian ẩm thực mới tại các nhà hàng vừa được khai trương. Tất cả vẫn được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Minor Food Group - một trong những tập đoàn kinh doanh nhà hàng khách sạn và ẩm thực hàng đầu thế giới nhưng có thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn. Không gian bếp mở giúp thực khách trải nghiệm trọn vẹn từng món ăn bằng tất cả giác quan. Đó là tận mắt chứng kiến quá trình chế biến và cảm nhận mùi bánh của những chiếc pizza mới ra lò.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ anh là khách hàng thân thuộc của The Pizza Company.

Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, The Pizza Company nhận thấy các món ăn từ hải sản luôn được thực khách Việt ưu tiên lựa chọn trong những bữa vui sum họp. Vì vậy, trong dịp này, thương hiệu ra mắt loại bánh mới là Pizza Hải Sản Pesto Sành Điệu Kiểu Ý với sốt Pesto đặc trưng cho ẩm thực Italy, phủ bên dưới lớp nhân mực, thanh cua và tôm cao cấp, tạo nên một loại bánh thơm ngon trọn vị. Pizza Hải Sản Pesto Sành Điệu Kiểu Ý được phục vụ đặc biệt từ ngày 10/10 đến 30/11 tại hệ thống nhà hàng toàn quốc.

Nhân sự kiện khai trương, nhà hàng giới thiệu món Pizza Hải sản Pesto đến thực khách.

The Pizza Company không ngừng nỗ lực phát triển các dòng sản phẩm mới cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ theo phương châm "Món ngon đặc sắc - Tưng bừng bữa vui". Tất cả nhằm mang đến những bữa ăn ngon và cùng thực khách sẻ chia từng khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ bên bạn bè, đồng nghiệp cũng như người thân.

(Nguồn: The Pizza Company)