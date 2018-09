Sữa chua dinh dưỡng cho trẻ

Bên cạnh canxi, sữa chua còn cung cấp một lượng protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Theo phân tích của chuyên gia thực phẩm, việc bổ sung Lysin hoặc DHA, hay vitamin C vào sữa chua dành cho trẻ như sữa chua Well Yo Kidz Gold, do Wel Nutritions Mỹ nghiên cứu phát triển, tạo nên bước đột phá mới đối với phân khúc sữa chua dành cho trẻ em tại thị trường Việt Nam.

Lysin là thành cấu tạo nên các protein, góp phần tích cực trong phát triển hệ cơ xương của trẻ thông qua việc giúp cơ thể hấp thụ canxi giúp hệ xương phát triển, rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển. Lysin còn giúp trẻ ăn ngon, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt và cơ thể phát triển khỏe mạnh.

DHA là một acid béo thuộc nhóm omega-3, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo bổ sung cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. DHA rất cần thiết cho phát triển hoàn thiện chức năng nhìn của mắt, sự phát triển hoàn hảo hệ thần kinh của trẻ, giúp trẻ linh động hơn trong việc tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống. Đây là những biểu hiện của trí thông minh của trẻ

Vitamin C giúp trẻ tăng sức đề kháng và tăng cường sự khỏe mạnh của các mô như da, sụn, dây chằng, thành mạch máu và răng xương… Bổ sung vitamin C cũng giúp trẻ hấp thu sắt và kẽm từ thực phẩm tốt hơn.

Trong 100g sữa chua chứa khoảng 100kcal, trong đó có đường, protein, chất béo, canxi và một số loại vitamin như A, D, E… Vitamin D có nhiều trong sữa chua sẽ giúp cơ thể dễ hấp thụ canxi hơn. Ngoài ra, vì sữa chua có vị chua, béo và không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa khi dung nạp, nên đa số trẻ con rất thích ăn sữa chua.

Lợi thế của sữa chua so với các loại sữa uống khác là quá trình lên men, mang đến cho sữa chua một số vi khuẩn như Lactobacillus Acidophilus và Bifido Bacterium, có lợi cho đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Với lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe của sữa chua, nhiều tổ chức y tế như Cục Quản lý Dược - Thực phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến cáo cho trẻ sử dụng sữa chua hàng ngày, để bổ sung cho trẻ đầy đủ dưỡng chất cần thiết và giúp trẻ phát triển toàn diện trong giai đoạn trẻ đang tăng trưởng.

Sữa chua Wel Yo Kidz là dòng sản phẩm được Viện dinh dưỡng Wel Nutrition Mỹ nghiên cứu phát triển theo yêu cầu tăng trưởng của trẻ em, với thành phần chất dinh dưỡng và mùi vị phù hợp với trẻ.

Ngoài việc cung cấp cho trẻ canxi, vitamin và một số khoáng chất từ sữa chua, các loại sữa chua như Wel Yo Lysin dâu chuối, Wel Yo Lysin, sữa chua Wel Yo DHA Mix Berry và sữa chua Wel Yo Vitamin C cam... còn cung cấp các chất cần thiết cho quá trình phát triển của trẻ như Lysine, DHA, và vitamin C.

