Sashimi gà 'trông sợ sợ' nhưng đã khiến Hoa hậu Thu Hoài ăn đến đĩa thứ hai

Thịt, gan, mề gà sống là món khá kén người ăn do hình thức bên ngoài không mấy đẹp mắt, nhưng lại khiến tín đồ sashimi nghiện.

Trong chuyến du hí ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản đầu tháng 4, Hoa hậu Thu Hoài đã nếm thử món sashimi gà - một trong những "điều đặc biệt nhất của ẩm thực Osaka".

Ba loại sashimi gà phổ biến nhất gồm: thịt gà, mề gà, gan gà ăn sống kèm với nước tương pha wasabi và gừng để tăng hương vị. So với các loại sashimi hải sản thì sashimi gà kén người ăn hơn dù đã được đầu bếp xử lý kỹ càng. Màu và miếng thịt đỏ tươi có thể khiến thực khách "rùng mình" trước khi thưởng thức.

Tuy nhiên sashimi thịt gà không tệ như nhiều người nghĩ, nó được làm từ phần ức gà chế biến khéo léo nhằm không bị mùi tanh và không bị dai. Sashimi mề gà thì hơi dai hơn so với khi nướng, vị nhạt nhẽo nếu ăn không. Theo gợi ý của Thu Hoài, sashimi mề gà chấm với một chút nước tương wasabi sẽ ngon hơn rất nhiều. Còn sashimi gan gà có thể khiến nhiều người phải chần chừ. Thế nhưng trên thực tế, hầu hết các tín đồ sashimi sẽ thích món này do bản chất món gan béo và bùi, thêm chút dầu mè tạo hương vị thú vị, còn những ai không phải fan của sashimi nhưng muốn "ăn cho biết" thì nên cân nhắc kỹ do hậu vị của gan không dễ chịu, người tinh mũi có thể ngửi thấy mùi tanh.

Nguyên nhân khiến nhiều người e ngại món ăn này không chỉ bởi màu sắc và hình thức món ăn mà chủ yếu vì gà là loại gia cầm nếu ăn sống thì dễ nhiễm khuẩn. Chính vì vậy, hầu hết các nhà hàng phục vụ món sashimi gà đều lấy gà từ các trang trại nhỏ có chế độ chăn nuôi nghiêm ngặt, đảm bảo thịt gà sạch nhất. Thịt gà thật tươi và đầu bếp phải dùng con dao thật bén, sạch làm thịt vừa xong thì phải để lạnh để đảm bảo độ tươi ngon.

"Món gà sashimi không biết ngon hay không, các bạn hãy xem video. Nhưng tôi nhớ rằng tối đó trước khi rời đi chúng tôi đã kêu thêm một đĩa nữa", Hoa hậu Thu Hoài cho biết.