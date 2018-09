Sao TVB mê đồ Việt, tuyên bố 'không gì ngon hơn phở'

Món ăn mà nam diễn viên phim "Bằng chứng thép" yêu thích số một là phở. Ở Hong Kong có nhiều quán ăn chuyên đồ Việt Nam hoặc trong thực đơn có món ăn Việt nên người dân nơi đây cũng khá quen thuộc với món phở bò. Tuấn Hoằng thường ăn phở vào bữa sáng và từng thử qua các loại phở khác nhau như phở bò tái lăn, phở bò tái chín, phở bò viên... và mê nó tới nỗi từng tâm sự rằng: "Nothing better than pho, sure" (tạm dịch: không có gì ngon hơn phở, chắc chắn là như vậy).