'Sàn bia chứng khoán' độc đáo ở Đà Nẵng

Với hơn 40 loại bia ngon và không gian khoáng đạt, Nhậu Zô là điểm đến giúp thực khách trải nghiệm không khí tấp nập như một sàn chứng khoán.

Mô hình "Sàn bia chứng khoán" tại Tổ hợp Du lịch và Giải trí hàng đầu Đông Nam Á - Cocobay Đà Nẵng sẽ mang đến thực khách không khí tấp nập và huyên náo như một sàn chứng khoán thật sự trong những bộ phim kinh điển của Hollywood như Cáo già phố Wall hay Phố Wall.

Phong cách thiết kế hiện đại tại Nhậu Zô mang xu hướng retro thời thượng với những chiếc ghế kim loại, trần nhà cao, quầy bar bằng bê tông.

Nhà hàng không phải là nơi đồng tiền đầu tư nhảy múa tự do, mà là nơi giá đồ uống tăng và giảm theo nhu cầu của khách hàng. Không phải vào quán gọi món uống có sẵn, thực khách phải tùy độ lên xuống của giá cả để chọn loại bia. Có khi loại bia bạn vừa chọn bị đẩy giá do nhiều người cùng gọi một lúc. Bạn phải quyết định lựa chọn tiếp tục đặt giá cao hơn hay chọn loại bia khác để thưởng thức. Sự may mắn, tính toán càng khiến cốc bia quen thuộc trở nên hấp dẫn hơn, như phần thưởng cho người lựa chọn khéo léo nhất.

Nhà hàng Nhậu Zô bố trí nhiều bảng điện tử ghi giá của hơn 40 loại bia để khách hàng dễ dàng chọn lựa. Chất lượng thơm ngon của men bia cùng những phương pháp ủ đặc trưng từ các thương hiệu bản địa và nhập khẩu, tạo nên một bữa đại tiệc bia thú vị cho thực khách. Đặc biệt, vào thời điểm sập sàn, khi giá các loại bia trở về 0, nếu khách hàng nhanh tay sẽ có cơ hội tận hưởng những ngụm bia mát lạnh miễn phí.

Không khí đông đúc, sôi nổi tại "sàn bia chứng khoán" Nhậu Zô.

"Sàn bia chứng khoán" không chỉ mang lại cảm giác thích thú, mà còn là nơi hội ngộ và trò chuyện của những người bạn lâu ngày gặp gỡ. Khi vào quán, bạn sẽ thấy nhiều nhóm bạn bè khác nhau từ đồng nghiệp, hội anh em cho đến các cuộc họp lớp đang vừa chuyện trò, vừa cụng ly.

Khi mới bắt đầu bữa tiệc tại Nhậu Zô, thực khách có thể lựa chọn những món ăn nhẹ như đĩa khai vị tổng hợp gồm thịt heo muối, lườn vịt xông khói, bò ngâm mắm, chân gà muối và đồ chua, hay như nem chiên hải sản hoặc đậu khuôn tẩm hành...

Khay khai vị tổng hợp bắt mắt tại Nhậu Zô.

Sau lượt cụng ly đầu tiên cũng là lúc các món chính dọn lên. Cảm giác của thực khách sẽ thêm thăng hoa khi uống bia với vài miếng sụn gà giòn, được chiên vàng và đảo đều trong nước mắm tỏi. Nhà hàng có thêm nhiều món hợp với nhâm nhi, vừa miệng và đáng để thử như: ba chỉ heo nướng riềng, lòng xào dưa, ngao hấp sả, phở xào giòn… với hương vị tươi ngon, hấp dẫn.

Các hoạt động giải trí hấp dẫn ngay trước nhà hàng.

Cùng với không gian khoáng đạt và phong cách, "sàn bia chứng khoán" Nhậu Zô nằm trong Tổ hợp Du lịch và Giải trí Cocobay Đà Nẵng sẽ là lựa chọn thú vị cho những cuộc hẹn với gia đình, bạn bè hay đối tác.

