Pad Thái - hủ tiếu xào chua ngọt

Cũng là hủ tiếu xào nhưng thay đổi một chút gia vị bạn sẽ có món ăn kiểu Thái lạ và ngon hơn hẳn cho dịp cuối tuần.

Nguyên liệu:

- 1 túi hủ tiếu sợi lớn, chần qua nước nóng, để ráo

- 400g tôm to, bóc vỏ chừa phần đuôi cho đẹp mắt

- 200g thịt lườn gà rửa sạch, thái mỏng

- 400g giá rửa sạch, để ráo

- 1 bó hẹ hoặc hành lá rửa sạch, cắt khúc ngắn

- 1 miếng đậu phụ chiên cắt miếng dài

- 3 thìa canh gạch tôm

- 2 quả trứng gà

- 2 thìa canh củ cải muối thái nhỏ

- Hành, tỏi, chanh

- Lạc rang giã nhỏ

* Phần nước sốt: 2 thìa canh me không hạt, 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường thốt nốt, 1 thìa canh đường trắng.

Cách làm:

- Ngâm me với 1/4 bát con nước nóng và bóp nhuyễn, lọc bỏ bã, chỉ lấy nước cốt me. Cho me vào nồi đun sôi cùng với nước mắm và đường làm nước sốt.

- Bắc chảo lên bếp, chảo nóng cho dầu vào phi thơm hành tỏi rồi cho tiếp củ cải muối vào xào cùng với tôm, gà và gạch tôm. Khi thấy tôm và gà gần chín thì cho tất cả nước sốt vào xào cùng cho đến khi nước sốt hoà quyện vào tất cả và gia vị thì cho đậu chiên và hủ tiếu vào xào cùng. Nêm lại cho vừa miệng, cho hẹ hoặc hành vào và tắt bếp thì cho giá vào đảo cùng. Như vậy giá sẽ không bị chín nhũn và ra nước, cọng giá ăn vẫn còn giòn.

- Ở một cái chảo nhỏ khác cho ít dầu, cho trứng vào chiên và khuấy cho trứng vụn nhỏ. Trứng chín trộn trứng vào hủ tiếu đã xào. Vì nếu cho trứng vào trực tiếp lúc xào hủ tiếu sẽ làm cho sợi hủ tiếu bết lại với trứng và nhão.

- Cho hủ tiếu ra đĩa, rắc chút lạc rang lên trên, vắt thêm miếng chanh vào và trộn đều (nếu thích ăn hơi chua), ăn kèm với nước tương và ớt thái nhỏ.

Dù nhiều nguyên liệu và tốn công nhưng thành phẩm cuối cùng sẽ khiến bạn cảm thấy mỹ mãn.

Bếp Nhà Béo