Những thức quà tuổi thơ Sài Gòn ai cũng mê

Ngồi co ro bên bếp than hồng, cái cảm giác được ngửi thấy mùi thơm của bắp, mùi hành phi, vị mặn mặn của mắm, cùng với khí trời lạnh lạnh thật khiến con người ta ngây ngất. Cắn nhè nhẹ một vài hạt bắp nóng hổi để cảm thấy mùi mỡ hành thơm ngậy bốc lên, cảm nhận được vị ngọt của bắp đang lan dần trong miệng. Vừa ăn vừa say mê trò chuyện để rồi đến khi nhìn lại chỉ còn trơ cái lõi lạc lõng trong tay.