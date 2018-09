Những thực phẩm kết hợp với cà chua dễ biến thành 'độc dược'

Cà chua rất phổ biến trong việc nấu ăn, tuy nhiên khi kết hợp với một số loại thực phẩm quen thuộc sẽ bị phản tác dụng.

Dưa chuột

Cà chua thường được chế biến làm salad, do đó việc kết hợp với dưa chuột là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng một trong những món "đại kỵ" của cà chua chính là loại quả này. Lý do là dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua có chứa số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa chuột, khiến chúng chẳng còn bổ béo gì với sức khoẻ.

Khoai lang

Cà chua cũng rất "không ưa" các loại khoai, trong đó có khoai lang. Khi kết hợp với khoai lang, nó sẽ khiến hình thành chất khó tiêu, rất dễ dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.

Khoai tây

Tương tự như với khoai lang, dùng cà chua với khoai tây cũng sẽ làm khó tiêu, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy và rối loạn tiêu hóa.

Cà rốt

Một số gia đình có thói quen hầm cà rốt cùng cà chua nhưng đây cũng không phải là sáng tạo hay ho. Vì cà rốt chứa enzym phân giải vitamin C có trong cà chua; đồng thời khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau, không tốt như bạn nghĩ.

Gan lợn

Cà chua chứa nhiều vitamin C, gan heo chứa nhiều nguyên tố đồng, sắt, có thể làm oxy hóa vitamin C trong cà chua, làm mất đi lợi ích vốn có của loại quả này.

Bia, rượu

Cà chua chứa acid tannic, có thể hình thành chất khó tiêu trong dạ dày, gây tắc nghẽn đường ruột khi sử dụng cùng bia rượu.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một số cấm kỵ khác với cà chua:

Không ăn cà chua xanh

Ăn cà chua xanh dễ gây ra chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiết nhiều nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác... thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

Không ăn cà chua khi đói

Chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Khi bạn ăn cà chua vào những lúc đói, những chất này có thể phản ứng với axít, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng.

Không nên ăn nhiều hạt cà chua

Hạt cà chua cũng như hạt ổi, không tiêu hoá được trong dạ dày. Trong quá trình vận chuyển thức ăn của đường ruột, hạt cà chua có thể lọt vào ruột thừa, dễ gây viêm ruột thừa.

Không ăn quá nhiều cà chua

Ăn quá nhiều cà chua có thể dẫn tới hiện tượng cơ thể không dung nạp được dù chỉ một lượng nhỏ. Nếu tình trạng không được chữa kịp thời, để lâu ngày, bệnh kéo dài sẽ dẫn tới các bệnh nghiêm trọng hơn về đường tiêu hóa như đau dạ dày và bí khí.

Không dùng cà chua nấu chín hoặc cà chua để lâu

Khi sử dụng cà chua đã bị nấu chín kỹ hoặc để trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị sẽ bị mất đi. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng có thể gây nên tình trạng ngộ độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

