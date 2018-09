Những tác dụng tốt đến khó tin của táo ta

Đang vào mùa táo ta, loại quả vừa rẻ vừa ngon lại có nhiều công dụng tuyệt vời mà không hẳn ai cũng biết.

Táo ta thường bắt đầu vào vụ từ tháng 12 kéo dài đến tháng 2 dương lịch. Ảnh: tropicalfruit.

Giàu chất oxy hóa

Cứ 100 g táo ta sẽ có khoảng 400 - 600 vitamin C, cao hơn 7 đến 10 lần lượng vitamin C có trong cam, quýt. Lượng vitamin C của táo ta còn cao hơn khoảng 100 lần so với táo đỏ của Trung Quốc.

Vì thế, táo có tác dụng tuyệt vời trong hiệu quả tăng cường sức đề kháng, chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da. Trong táo ta, lượng vitamin P cao hơn hàng chục lần trong quả quýt, cam, có tác dụng chống các biểu hiện trầm cảm, mệt mỏi, dễ cáu gắt và mất ngủ.

Chữa chứng suy giảm trí nhớ

Đối với những người hay quên hoặc có những biểu hiện của bệnh suy giảm trí nhớ có thể dùng bài thuốc sau: hầm nhỏ lửa 100 g quả táo trong 500 ml nước, cho tới khi cạn còn khoảng 250 ml. Thêm muỗng canh mật ong, hoặc đường cho vừa ngọt và uống mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Đề phòng bệnh cảm lạnh

Cảm lạnh là bệnh thường diễn ra vào mùa lạnh với những người sức đề kháng yếu. Một muỗng dịch ép tươi của quả táo, thêm một nhúm nhỏ bột hạt tiêu, uống một lần trong ngày sẽ ngăn ngừa được chứng cảm lạnh.

Nếu mua nhiều táo ăn không hết bạn có thể làm mứt táo để ăn dần. Ảnh: xaluan.

Nuôi dưỡng tóc

Lấy bột lá táo trộn thành khối nhão rồi bôi lên da đầu mỗi ngày sẽ làm sạch da đầu, ngừa được gàu cũng như các bệnh nhiễm da đầu. Nó còn có tác dụng kích thích tóc mọc nhanh hơn và giữ tóc đen bóng.

Giảm đau đầu

Uống nước táo ép, xoa nhẹ nước táo lên đầu và vùng thái dương có tác dụng làm giảm căng thẳng, bớt đau đầu.

Ngăn ngừa chứng táo bón

Táo xanh còn chứa axit chlorogenic có tác dụng thúc đẩy loại bỏ axit oxalic ra khỏi cơ thể và bình thường hóa hoạt động của gan, dạ dày, ruột và tuyến tiêu hóa nói chung. Vì thế ăn táo còn làm tăng cảm giác ngon miệng và ngăn ngừa chứng táo bón.

Chữa bệnh dạ dày

Táo có thể chữa được cả bệnh đau dạ dày và chứng viêm dạ dày mãn tính. Để làm điều đó cần gọt vỏ táo, sau đó đem xay thật nhuyễn rồi ăn loại bột táo tươi này vào buổi sáng lúc bụng đói. Cố gắng không dùng thức ăn khác trong vòng 5 giờ sau đó để bột táo phát huy hết tác dụng. Tiếp tục làm như vậy để chữa bệnh dạ dày.

Loại táo chua dôn dốt được rất nhiều người khoái, chấm cùng muối ớt ngon tuyệt.

Chữa chứng thiếu máu

Những người bị thiếu máu, bị thiếu các vitamin và giảm mức hemoglobin nên ăn táo ta. Loại quả này được dùng để điều trị bệnh gút và viêm khớp mãn tính, ngăn cản sự hình thành axit uric. Ngoài ra, táo ta còn là thứ trái cây tuyệt vời làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với hiệu ứng bức xạ và có tác dụng tăng lực cho cơ thể.

Chữa bệnh đường miệng

Nghiền lá tươi và đun lấy dịch chiết, thêm chút muối rồi ngậm súc miệng, ngừa viêm họng, làm sạch khí quản, chữa viêm nhiễm hầu họng và chứng rát lưỡi do ăn quá nhiều trái cây chua.

Chữa viêm kết mạc

Dịch chiết của lá táo được dùng để rửa mắt trong trường hợp viêm kết mạc hay viêm mắt đỏ.

Chữa trĩ

Lấy khoảng vài cành lá tươi cây táo đặt trên một nồi nước sôi rồi đậy nắp để hấp cho lá táo chín, sau đó nghiền lá táo đã hấp chín trong một ít dầu thầu dầu hoặc dầu mè, lấy hỗn hợp này lúc còn ấm đắp lên búi trĩ. Mỗi ngày hai lần và liên tục trong một tuần sẽ thấy kết quả.

Mimi tổng hợp