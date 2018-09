Những tác dụng bất ngờ của sầu riêng

Nếu bạn đang buồn chán hãy ăn sầu riêng vì loại quả này chứa vitamin B6, giúp cải thiện tâm trạng. Ngoài ra sầu riêng còn rất nhiều công dụng khác.

1. Những lợi ích của sầu riêng

'Vua của các loại quả' có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Ảnh minh họa.

Phòng tránh và giảm bớt chứng táo bón

Sầu riêng chứa nhiều chất xơ, một dưỡng chất quan trọng có khả năng hấp thu nước và làm giãn nở đường tiêu hóa. Nhờ đó, quá trình loại bỏ chất thải trong hệ thống tiêu hóa được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu

Nguyên nhân của bệnh thiếu máu không phải lúc nào cũng do việc thiếu hụt chất sắt gây nên. Sự thiếu hụt chất folate cũng có thể gây ra một loại thiếu máu được gọi là thiếu máu ác tính. Folate, hay còn gọi là vitamin B9, rất cần thiết cho việc sản xuất những tế bào máu đỏ bình thường và sầu riêng chính là một trong những nguồn cung cấp folate khá tốt.

Bảo vệ sự khỏe mạnh của làn da

Vitamin C là một nhân tố quan trọng trong quá trình hình thành collagen - một protein cần thiết cho da, xương, hệ thống dây chằng và các mạch máu. Nó còn có vai trò quan trọng trong việc làm lành vết thương. Mỗi chén sầu riêng chứa đến 80% nhu cầu vitamin C mà cơ thể cần mỗi ngày.

Duy trì sự chắc khỏe của xương

Sầu riêng chứa nhiều kali. Khi nói về “sức khỏe” của xương, mọi người thường chỉ tập trung vào canxi. Sự thật, kali cũng là một dưỡng chất quan trọng giúp duy trì một bộ xương chắc khỏe. Chúng giữ gìn lượng canxi trong cơ thể để dưỡng chất này không bị bài tiết quá nhiều qua đường tiểu.

Giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

Sự hiện diện của organosulfur trong sầu riêng chính là nguyên nhân lý giải tai sao loại trái cây này có thể giúp điều chỉnh các enzyme giảm viêm trong cơ thể. Do đó, nó có tiềm năng loại bỏ các bệnh tim mạch.

Điều chỉnh lượng đường huyết

Loại trái cây này có thể giúp điều chỉnh mức đường huyết nhờ vào khả năng của lượng mangan dồi dào có trong sầu riêng.

Giúp duy trì tuyến giáp khỏe mạnh

I-ốt vẫn được xem là chất dinh dưỡng duy nhất có khả năng “bảo vệ” tuyến giáp. Trên thực tế, đồng cũng là một khoáng chất có vai trò lớn trong hoạt động trao đổi chất ở tuyến giáp, đặc biệt là quá trình sản xuất và hấp thu các hóc-môn. Sầu riêng cung cấp khá nhiều đồng. Nhờ vậy, khi ăn sầu riêng, tuyến giáp của bạn cũng sẽ được hưởng lợi.

Giúp tiêu hóa tốt

“Ông vua của các loại trái cây” còn chứa đầy ắp thiamin, một loại vitamin B có công dụng kích thích sự thèm ăn và giúp bao tử sản xuất nhiều axit hydrocloric để tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Làm giảm bệnh đau nửa đầu

Bạn đang phải chịu đựng chứng đau nửa đầu? Hãy nhâm nhi sầu riêng vì chúng sẽ giúp bạn xua tan cơn đau. Riboflavin - một loại vitamin B được tìm thấy trong sầu riêng, vẫn thường được sử dụng để chữa trị bệnh đau nửa đầu.

Đẩy lùi chứng chản nản

Sầu riêng có vitamin B6. Việc thiếu hụt vitamin B6 trong cơ thể có thể dẫn tới tình trạng chán nản, suy nhược. Các kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh này đều là những người thiếu hụt vitamin B6 - một trong những dưỡng chất thiết yếu rất cần thiết để sản xuất ra serotonin - chất hóa học giữ nhiệm vụ truyền dẫn các thông tin ở não, làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Bảo vệ sự khỏe mạnh cho răng và lợi

Nhờ vào lượng phốt pho mà sầu riêng cũng được xem là loại thực phẩm có ích cho răng và lợi. Mặc dù canxi là một trong những chất dinh dưỡng tốt nhất dành cho răng và lợi nhưng canxi không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ răng luôn chắc khỏe nếu không có sự trợ giúp từ phốt pho.

2. Cách chọn sầu riêng

Nên chọn quả có gai to đều, có mùi thơm đậm, cuống còn tươi. Ảnh minh họa.

Kinh nghiệm mua sầu riêng là chọn quả phải phân múi đều (các đường khứa dài, to gần như nhau), không chọn quả vẹo mà chọn quả có eo bánh mỳ, to đều các chỗ. Chọn mua quả đã hơi nứt nhẹ, có mùi thơm đậm. Chú ý về gai sầu riêng: nở to đều, ít nhọn, cứng chắc. Bóp hai gai gần nhau lại với nhau, nếu quả nào già thì gai cứng, quả non, gai sẽ mềm. Bạn cũng nên để ý đến phần cuống sầu riêng, cuống phải còn tươi, xanh cứng, không nên chọn quả cuống bị héo hay đã bị mất cuống.

Xem cách tách vỏ của người bán hàng: sầu riêng già và chín thì 5 khe trên quả tự tách, người bán hàng tách khía rất nhẹ nhàng, đơn giản. Nếu người bán hàng phải “ra sức” tách là quả còn non.

3. Lưu ý

Sầu riêng là trái cây dinh dưỡng cao, tuy nhiên bạn không nên ăn quá nhiều loại quả này. Phụ nữ có thai hoặc những người huyết áp cao không nên ăn sầu riêng. Các hạt sầu riêng cũng khá độc hại và được coi là nguyên nhân gây khó thở.

Mimi tổng hợp