Những sai lầm thường gặp khi kết hợp thực phẩm

Trong nấu nướng và ăn uống hàng ngày, mỗi chúng ta rất dễ mắc phải sai lầm khi kết hợp các loại thực phẩm với nhau. Một số loại khi đem nấu chung hoặc đưa vào cơ thể cùng một lúc có thể tương tác nhau gây khó tiêu, ngộ độc, hoặc tích tụ thành bệnh trong cơ thể. Chính vì vậy, để tránh những sai lầm đáng tiếc xảy ra, các chị em cần bỏ túi những lưu ý dưới đây:

1. Không xào nấu gan lợn với giá đỗ

Nhiều người lầm tưởng món gan lợn xào với giá đỗ không gây hại gì, tuy nhiên trên thực tế, các nhà khoa học đã phân tích 100g gan lợn có 2,5mg đồng, còn trong giá đỗ chứa nhiều vitamin C. Nếu xào lẫn hoặc ăn gan lợn với giá cùng một lúc hoặc trong thời gian gần nhau sẽ làm vitamin C bị oxy hoá vitamin C trong giá đỗ sẽ bị oxy hóa hết và giá đỗ lúc này gần như không còn chất dinh dưỡng.

2. Sữa và các sản phẩm từ sữa không kết hợp với trái cây như cam, quýt

Protein trong sữa gặp các acid có trong cam, quýt, sẽ xảy ra hiện tượng đông kết, ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày.

Khi vừa mới uống sữa xong bạn không nên ăn liền cam hay quýt bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sự tiêu hóa, hấp thụ, hơn nữa còn gây ra chướng bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Đó là do protein trong sữa gặp các acid có trong cam, quýt, sẽ xảy ra hiện tượng đông kết, từ đó ảnh hưởng đến sự tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày. Chỉ nên ăn cam, quýt sau khi uống sữa 1 tiếng đồng hồ.

3. Mật ong không được dùng với đậu nành, tào phớ

Trong mật ong có chứa axit formic nên khi gặp đậu nành có nhiều protein sẽ xảy ra hiện tượng kết tủa gây khó tiêu. Bên cạnh đó, mật ong chứa đường gặp tào phớ có chứa thạch cao, tạo vón cục, đông cứng trong dạ dày, làm người ăn khó thở, hụt hơi, nặng hơn có thể dẫn tới hôn mê.

4. Cà rốt kỵ củ cải

Củ cải cực giàu vitamin C trong khi ở cà rốt lại chứa loại enzyme có thể phá hủy vitamin tuyệt vời này. Do đó, hai thứ này khi nấu chung sẽ phá hủy hoàn toàn các chất dinh dưỡng vốn có.

5. Nhân sâm kỵ hải sản

Khi uống nhân sâm, bạn nên kiêng ăn tất cả các loại hải sản. Theo y học cổ truyền, đồ biển đại hạ khí, trong khi đó nhân sâm đại bổ khí, hai thứ khi kết hợp sẽ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng.

6. Thịt chó và nước trà

Tanin trong nước trà kết hợp với protein trong thịt chó làm se niêm mạc ruột.

Tanin trong nước trà kết hợp với protein trong thịt chó làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột. Lúc này, ruột tích tụ nhiều chất có hại dẫn đến táo bón, nguy cơ gây ra ung thư.

7. Thịt gà kiêng ăn với kinh giới

Theo Đông y, thịt gà vốn ngọt và ấm, còn kinh giới vị cay tính ấm phá kết khí (ngăn không cho phong khí tụ) hạ ứ huyết. Do vậy, khi kết hợp cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến can phong sinh chứng chóng mặt, ù tai hoặc run rẩy cả người và ngứa ngáy đầu não.

Cách chữa nếu lỡ ăn thịt gà và muối mè, kinh giới: Nấu nước cam thảo sống uống sẽ khỏi.

8. Thịt ba ba kỵ trứng gà

Thịt ba ba chứa nhiều hoạt chất sinh học, trứng gà chưa hàm lượng đạm chất lượng cao, hai thứ ăn chung sẽ khiến chất đạm bị biến chất, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Một lưu ý nữa là thai phụ và sản phụ tuyệt đối không nên ăn chung hai thứ này.

9. Sữa chua không kết hợp với thịt xông khói, jambong hoặc xúc xích

Các loại thực phẩm này có chứa nitrate để bảo quản, khi nitrate gặp các acid hữu cơ lactic, citric, tartaric, malic có trong sữa chua sẽ tạo thành nitrosamine gây ung thư. Ngoài ra sữa chua cũng không nên kết hợp với thuốc uống như kháng sinh, bởi các chất trong kháng sinh sẽ giết chết hoặc gây nguy hại cho vi khuẩn acid lactic trong sữa.

10. Khoai lang kỵ quả hồng

Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra acid, tác dụng với chất tanin trong quả hồng, gây viêm loét và chảy máu dạ dày.

