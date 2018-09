Những quán ăn không biển hiệu vẫn đông khách ở Hà Nội

Phở gánh Hàng Chiếu Không có biển hiệu, gánh phở chỉ có ánh đèn leo lắt và cô bán hàng thoăn thoắt phía sau, bán từ 3h đến 7h sáng là hết hàng. Gánh phở gồm đôi quang, 2 cái thúng to, một bên đặt bếp than tổ ong, phía trên là nồi nước dùng to. Phở bò tái, bò chín và phở bò sốt vang là ba món của gánh phở này. Khách quen thường đến sớm, trong khoảng 3h-4h để ăn bát phở có những lát thịt tươi hơn, nhưng cũng phải chờ đợi lâu hơn vì đông khách. Giá một tô phở là 40.000-50.000 đồng, hơi cao so với quán vỉa hè bình dân nhưng vẫn được thực khách vui vẻ chấp nhận. Ảnh: Jason Nguyen.