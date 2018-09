Những món ngon 'độc quyền' của vùng đất Buôn Mê Thuột

Cá lăng sông Sêrêpôk nướng muối ớt, cá cơm nước ngọt kho tiêu, rau rừng xào tỏi, cà đắng trộn khô... là những đặc sản ăn một lần khó quên ở Buôn Mê Thuột.

Cá lăng nướng muối ớt than hồng, lẩu cá lăng nấu măng chua là những món ăn chế biến từ loại cá đặc sản của Buôn Mê Thuột. Do sông Sêrêpôk có dòng chảy quanh năm cuồn cuộn nên cá lăng sống trên sông có thịt chắc hơn những vùng khác và cá lăng ở đây cũng nặng ký hơn khiến phần thịt nhiều hơn. Nướng trên than hồng, phần thịt cá tươm mỡ béo, phần da vàng giòn rụm, phần đầu và đuôi có thể dùng để nấu măng chua ăn với bún tươi.

Cà đắng là món độc quyền của Tây Nguyên nói chung và Ban Mê nói riêng. Quả cà có vỏ xanh, to tròn hơn ngón tay cái, đặc điểm của cà là có vị đắng chát nhưng hậu vị lại ngọt. Cách chế biến ngon nhất là cà xắt khoanh mỏng trộn với khô cá mờm, nước mắm chua ngọt, trên có vài sợi ngò rí, ít ngò gai thái nhuyễn. Đây là món mồi nhậu rất được ưa chuộng.

Rau rừng xào tỏi hoặc luộc chấm mắm cũng là món không thể bỏ qua khi đến Buôn Mê Thuột. Loại rau chỉ có ở Tây Nguyên được trồng trên nhiều đỉnh đồi cao, hấp thu cái nắng cái gió của khí hậu vùng cao. Cây rau rừng có lá màu xanh, cành tim tím, xào hoặc luộc đều dễ ăn vì mùi thơm đặc trưng.

Cơm niêu là món ăn không chỉ có ở Ban Mê nhưng tại đây, gạo nấu cơm thu hoạch từ loại lúa của địa phương vốn dẻo thơm. Người muốn ăn giòn thì nhờ chủ quán kéo dài thời gian đun trên bếp than đỏ rực. Ngày mưa tuôn hoặc ngày giá rét, chỉ cần xới miếng cơm nhai với miếng muối đậu cũng đủ cảm thấy thú vị.

Cá cơm nước ngọt từ sông suối mang kho tiêu là một trong những món mặn dùng kèm với cơm niêu được nhiều người ưa thích khi đến Ban Mê.

Muối mè muối đậu cũng góp phần làm cho bữa ăn phố núi thêm phong phú.

Canh cua rau rừng là một trong những nét đặc trưng của bữa cơm gia đình tại Buôn Mê Thuột. Cái chất nhờn từ rau rừng và mùi thơm của rau nấu với canh cua thậm chí còn ngon hơn mồng tơi miền Nam và rau đay miền Bắc.