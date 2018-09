Những lưu ý về quả bơ và cách chọn bơ ngon

Bơ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng mà không phải ai cũng biết.

Công dụng của quả bơ

Quả bơ nổi tiếng với thành phần tự nhiên và thường được bổ sung vào chế độ ăn uống của nhiều người. Dưới đây là những lợi ích mà quả bơ có thể mang lại cho bạn:

Ngoài những tác dụng tuyệt vời thì bơ cũng có những tác hại cần lưu ý. Ảnh: enkivillage.

Giá trị dinh dưỡng

Quả bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan và selen.

Quả bơ cũng rất giàu chất chống oxy hoá, có tác dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn da săn chắc.

Quả bơ còn là nguồn folate rất quan trọng đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh nở và đặc biệt quan trọng đối với thai kỳ ở những tuần đầu tiên vì 75% trẻ sơ sinh bị nứt đốt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ.

Bơ là một trong rất ít loại trái không có cholesterol, mà lại có chứa chất béo đơn không bão hòa, đây là loại chất béo tốt cho cơ thể giúp làm giãm hàm lượng cholesterol.

Quả bơ có chứa hàm lượng protein cao nhất so với các loại quả khác, cao gần như tương đương với sữa. Ngoài ra, quả bơ còn có hàm lượng muối thấp, chất xơ cao, có hàm lượng lutein cao, có chất carotenoid tự nhiên giúp mắt sáng và duy trì một làn da đẹp.

Giá trị với sắc đẹp

Quả bơ được sử dụng vào việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe nhờ giàu vitamin A, E, D cùng với các khoáng chất kali, phốtpho, lưu huỳnh và clo, trong đó:

- Vitamin E có tác dụng bảo vệ các axit béo chống lại sự ôxy hóa, nhờ vậy làm chậm quá trình lão hóa của tế bào giúp làn da tươi trẻ và săn chắc.

- Vitamin A có tác dụng lột bỏ lớp da chết, thúc đẩy việc sản xuất chất collagen.

- Vitamin D giúp duy trì hàm lượng canxi trong máu nhờ đó xương và răng chắc khỏe.

- Kali và photpho có tác dụng làm đẹp da, tóc và giúp phát triển cơ thể.

- Dầu quả bơ có rất nhiều giá trị trong việc tái tạo và giữ ẩm cho làn da. Dầu bơ bảo vệ làn da không bị khô và tăng khả năng đàn hồi của da.

Nguồn dinh dưỡng cho trẻ em

Quả bơ rất dễ chế biến làm thức ăn cho bé. Với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, thì chỉ cần nghiền nhỏ phần thịt của trái bơ, còn trẻ em lớn hơn thì có thể cắt thành từng miếng cho bé cắn.

Quả bơ rất có lợi cho sức khỏe của trẻ em, vì trong quả bơ có chứa protein, vitamin A, E, C cao. Protein là một thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngoài ra các chất chống oxy hoá tác dụng bảo vệ các tế bào não, còn vitamin B tổng hợp trong bơ có tác dụng tăng cường trí nhớ. Vì thế quả bơ là một nguồn dinh dưỡng hoàn hảo cho sự phát triển trí não của trẻ em.

Từ quả bơ có thể làm được rất nhiều món ngon, ngậy. Ảnh: popsugar.

Lưu ý khi ăn quả bơ

Tránh ăn nhiều quả bơ trong thời gian mang thai và cho con bú

Không nên ăn bơ trong khi mang thai và cho con bú. Bơ có thể làm giảm khả năng sản xuất sữa. Nếu người mẹ cho con bú tiêu thụ bơ với số lượng lớn, các bé sẽ dễ bị đau bụng.

Không nên ăn bơ nếu cơ địa quá mẫn cảm

Tác dụng phụ của bơ trên da là gây ra các vấn đề dị ứng. Các triệu chứng của dị ứng khi ăn nhiều bơ thường là phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. Ăn quá nhiều bơ sẽ gây cảm giác ngứa ở miệng và sưng lưỡi.

Những người có vấn đề về gan nên tránh ăn nhiều bơ

Có một số loại dầu trong quả bơ được coi là có thể gây tổn thương gan. Bởi vậy, để bảo vệ gan tránh bị tổn thương, những người có vấn đề về gan không nên ăn quá nhiều bơ. Nếu chức năng gan của bạn đang bị tổn thương, và để tránh tác dụng phụ từ dầu bơ, bạn nên ngừng ăn loại quả này.

Nên tránh ăn bơ nếu bạn nhạy cảm với latex

Những người nhạy cảm với latex (protein cao su tự nhiên) nên tránh dùng bơ vì nó làm tăng mức độ kháng thể IgE trong huyết thanh trong cơ thể, có thể gây ra phản ứng dị ứng.

Hạn chế tiêu thụ bơ khi bạn đang ăn kiêng

Bơ là một loại thực phẩm chứa lượng calo cao và nó sẽ làm bạn tăng cân. Vì vậy, tránh ăn quả bơ hàng ngày nếu bạn đang ăn kiêng.

Một số tác dụng phụ khác của quả bơ

Dẫn đến loãng máu

Quả bơ với số lượng lớn có thể làm giảm hiệu quả của thuốc chống viêm. Do đó, tiêu thụ bơ quá mức dẫn đến loãng máu.

Gây kích ứng đường tiêu hóa

Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu. Bơ nhiều khi còn gây kích ứng đường tiêu hóa.

Giảm khả năng hấp thụ cholesterol

Bạn có thể rất vui khi biết được làm giảm mức độ cholesterol. Đó là sự thật, tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ với số lượng lớn, bơ sẽ làm hại cơ thể của bạn vì bơ rất giàu beta-sitosterol - một chất làm giảm cholesterol cần thiết trong cơ thể. Vì vậy hãy ăn bơ với số lượng vừa phải để tránh xa các nguy cơ sức khỏe nói trên.

Bơ cuống càng to thì càng non. Ảnh: theironyou.

Cách chọn bơ ngon

Bơ là một trong những loại quả nhiều người ưa thích. Bơ đánh đá làm sinh tố để thưởng thức trong những ngày hè oi bức thì thật tuyệt. Tuy nhiên, làm sao để chọn được những quả bơ già và ngon là điều không đơn giản.

Có nhiều người dù đã kỹ càng lựa chọn vẫn bị những trái bơ to, mềm nhưng đắng. Đó là vì những trái bơ này không phải chín cây mà còn non nhưng bị ép chín. Cũng có người cho rằng, bơ đắng là do bị nạo cả phần xanh sát vỏ, nhưng nếu là bơ chín tự nhiên thì dù bạn có nạo cả phần xanh đó, bơ vẫn béo và ngậy. Muốn biết, bơ non hay già, hãy nhìn phần cuống, cuống to thì quả bơ đó là non.

Để chọn được trái bơ ngon, chín tự nhiên, bạn hãy quan sát phần vỏ bơ xem có căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi không. Bạn đừng lấy những quả bơ đã mền nhũn vì dễ là quả bơ nẫu. Bơ ngon là khi ta bóp nhẹ thấy hơi mềm cầm chắc tay, không ọp. Nếu không, hãy thử bấm nhẹ vào cuống bơ, thấy hơi mềm thì chọn. Mặc dù, phần đuôi chưa mềm nhưng nó sẽ chín dần về sau.

Có một loại bơ khi chín phần hạt sẽ tách khỏi thịt, lắc nhẹ kêu lúc lắc, đó là bơ nâu. Tuy nhiên, nếu khi lắc hạt lăn nghe quá rõ thì trái bơ đó thịt sẽ mỏng. Bơ dáng tròn thì hạt thường to, ít sơ còn bơ dáng thuôn dài thì hạt nhỏ mà thịt lại dày nhưng sẽ có xơ. Nếu bạn muốn thưởng thức những trái bơ thật béo, thật ngậy hãy lựa chọn nhưng trái bơ vỏ màu xanh, khi chín có màu xanh sáng, bóng, lấm tấm điểm vàng.

Đừng để bơ quá lâu trong tủ lạnh, sẽ mất hương vị. Nên mua để ăn trong 1-2 ngày. Bơ xanh thì để ngoài cho chín rồi mới giữ trong tủ lạnh.

Mimi tổng hợp