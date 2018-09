Những lợi ích không ngờ từ quả dứa

Dứa không nóng như bạn tưởng, mà lại còn có tác dụng giải nhiệt ngày hè, ngừa được một số loại bệnh dễ mắc.

1. Giúp xương chắc khỏe

Dứa có chứa mangan, một khoáng chất cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Bạn thậm chí không cần phải ăn nhiều loại trái cây, chỉ cần một bát dứa đã cung cấp cho cơ thể bạn 73% lượng mangan cần thiết.

2. Giảm cân

Dứa là trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin C, vitamin B1, mangan, và các protein thuộc enzym. Bromelaine là một enzym hủy protein được tìm thấy trong thân và lõi dứa, có tác dụng chữa bệnh. Trung bình, một lát dứa chỉ bao gồm 40 đơn vị calo, còn lại thành phần chủ yếu là nước và chất xơ. Cả hai chất này đều có tác dụng cản trở quá trình tăng cân.

Dứa chứa mangan - một chất giúp xây dựng xương và mô liên kết. Ảnh: spoonuniversity.

3. Chống ung thư

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy dứa chống lại chất sinh ung thư và đóng vai trò bảo vệ các tế bào khỏe mạnh. Một cốc dứa tươi chứa khoảng 70mg Vitamin C, đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể và 95 mg vitamin A tương đương khoảng 1/5 lượng khuyến cáo hàng ngày. Các hợp chất này bảo vệ tế bảo khỏe mạnh khỏi sự phá hủy của các gốc tự do và chữa lành các tế bào đang bị tổn thương, làm giảm lão hóa và sự phát triển của các bệnh khác.

4. Tăng cường sức đề kháng

Vitamin C có trong dứa luôn được coi là một loại thuốc tự nhiên cung cấp cho bạn một sức đề kháng tốt cho sức khỏe. Ăn dứa hằng ngày còn giúp cơ thể tăng cường quá trình hấp thụ chất sắt từ các loại rau quả và đẩy nhanh quá trình lành sẹo.

5. Tốt cho mắt

Ít ai biết rằng ăn dứa rất tốt cho thị lực, nhất là đối với người bị tổn thương võng mạc, làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng đến 35%. Hơn thế nữa, loại trái cây này còn chứa Beta Carotene, một chất giúp mắt bạn có thể nhìn rõ hơn.

6. Cải thiện hệ tiêu hóa

Bromelain là một chất chiết xuất được tìm thấy trong thân dứa có tác dụng trung hòa dịch cơ thể để không trở nên quá axit. Bromelain cũng điều chỉnh hoạt động của tuyến tụy, hỗ trợ tiêu hóa. Bạn có thể giúp cho đường tiêu hóa khỏe mạnh vì dứa giúp tiêu hóa protein nhanh hơn. Đặc biệt với những ai thường gặp các triệu chứng khó chịu bệnh táo bón, có thể ăn kèm vài lát dứa tươi cùng bữa sáng.

Một cốc nước dứa tươi chứa khoảng 70mg Vitamin C, đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Ảnh: beautyhealthtips.

Những vấn đề cần lưu ý khi ăn dứa

- Chọn mua dứa tươi và lành nguyên cả quả.

- Không ăn dứa dập nát, ngâm rửa dứa bằng nước muối trước khi ăn.

- Khi gọt dứa phải bỏ hết lớp vỏ, cắt sâu cho hết mắt.

- Người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) không nên ăn dứa.

- Không nên ăn dứa tươi vào lúc đói vì các axit hữu cơ của dứa và bromelin tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, gây nôn nao, khó chịu…

Trần Quỳnh tổng hợp