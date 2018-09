Những kiểu nướng đồ ăn đem lại hương vị mới lạ

Thay vì dùng vỉ kim loại, thức ăn tươi sống nướng trên khối đá muối, tấm ngói đỏ, hoặc nướng cùng nồi lẩu sẽ cho hương vị độc đáo hơn.

Nướng trên khối đá muối của dãy Himalaya

Nướng đá muối là cách nướng mới lạ nhất tại Sài Gòn. "Chiếc vỉ nướng đặt biệt" được lấy từ các quặng ở dãy Himalaya có cấu tạo là một khối muối khổng lồ kết tinh tự nhiên. Món nướng phù hợp với các loại hải sản bởi khi nướng trên khối đá muối, người ăn sẽ có cảm nhận được đầy đủ vị mặn và mùi hương của biển. Mỗi khối đá có thể nướng được khoảng 15 lần.

Theo bếp trưởng quán Làng Ngói Đá, hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai quận 1, (TP HCM) - nơi đầu tiên áp dụng cách nướng mới, muốn thức ăn thật sự thơm ngon, đá muối phải đạt được độ nóng vừa đủ, các nguyên liệu để nướng như tôm, mực, thịt ba rọi, nhũ dê không cần tẩm ướp gia vị. Sau khi nướng xong, có thể dùng cùng các loại rau, bún, bánh tráng ăn kèm với nước sốt chanh dây và cà chua.

Nướng trên tấm ngói làm bằng đất sét nung

Nướng trên tấm ngói không quá xa lạ với người Sài Gòn, tuy nhiên cách nướng do người bình dân vô tình phát hiện lại được nhiều người ưa thích bởi hình thức nướng lạ mắt, thêm nữa thức ăn sau khi nướng lại có mùi thơm đặc biệt.

Tùy chọn nguyên liệu yêu thích, tuy nhiên với tấm ngói, loại thực phẩm dùng để chế biến phù hợp nhất là thịt bò, thịt heo. Các loại thịt mang ướp với sốt cay, ngũ vị, sa tế, mật ong, khi được đun nóng cả miếng ngói như một vỉ nướng lớn làm thực phẩm chín đều và an toàn. Điểm thú vị ở đây là nướng ngói tránh cho thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với than nên rất an toàn cho sức khỏe, trong quá trình nướng dầu ăn được rưới lên giúp thực phẩm không bị khô.

Nướng trên bếp lẩu kiểu Lào

Lẩu nướng, hay còn gọi là Sindat có xuất xứ từ nước bạn Lào. Điểm độc đáo của món ăn này là sự kết hợp 2 món lẩu và nướng trên cùng một dụng cụ nướng. Cách làm này tiện lợi ở chỗ không chiếm chỗ trên bàn ăn. Trong khi chờ nước lẩu sôi, thực khách có thể tùy chọn các loại hải sản tươi sống hoặc các món thịt để nướng ở phần vỉ nhô lên giữa lẩu. Không chỉ tiện dụng, cách nướng này còn kích thích khứu giác bởi mùi thơm của đồ nướng kết hợp với hương lẩu.

Tại Sài Gòn, thay vì nước lẩu hầm từ xương như phiên bản Sindat chính gốc, người bán thay đổi cho phong phú hơn bằng cách nêm sẵn các vị chua cay và nước hầm xương để khách lựa chọn. Sau khi dùng món nướng, chỉ cần cho thịt bò, hải sản và rau vào nồi lẩu vài phút, thực khách đã có món ăn thứ hai.

Mr. True