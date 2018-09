Những kiểu bánh mới lạ cho mùa Trung thu 2016

Ngoài bánh truyền thống, hiện nay còn rất nhiều sáng tạo mới rất bắt mắt, hương vị đặc biệt cho ngày rằm tháng Tám.

Những ngày này, thay vì đi mua bánh Trung thu sẵn để ăn hoặc làm quà biếu, không ít người lựa chọn tự tay làm bánh để đảm bảo an toàn và cũng là một thú vui đầy ý nghĩa cho ngày Tết Trung thu, với những biến hóa từ hình dáng, màu sắc đến nguyên liệu...

Bánh Trung thu hoa nổi

Ảnh: Cỏ ba lá.

Những chiếc bánh rực rỡ này vừa nhìn qua đã gây chú ý, nhiều người không nghĩ đây là chiếc bánh Trung thu. Cái mới lạ của kiểu bánh này là vỏ có nhiều màu sắc, được những người thợ bánh khéo tay thêm thắt nhiều bông hoa nhỏ xinh bên trên thay vì những đường vân được đóng từ khuôn có sẵn. Màu sắc của bột bánh được tạo thành từ các loại rau củ tự nhiên như màu xanh từ lá dứa hoặc trà xanh, màu vàng từ nghệ hoặc chanh leo, tím lá nếp cẩm...

Bánh nướng tinh than tre

Ảnh: daubao.

Thông thường bánh Trung thu được làm từ bột mì, bột nếp nhưng loại bánh này gây chú ý khi được làm từ bột tinh than tre của người Nhật Bản. Lý do bánh Trung thu tinh than tre được ưa thích bởi loại bột này không béo, thích hợp với người không thích ăn tinh bột. Ngoài nhân nhuyễn hay trứng muối thì loại bánh này còn có nhiều vị nhân mặn như gà quay, vi cá... khá lạ miệng.

Bánh Trung thu kim sa

Ảnh: daubao.

Bánh Trung thu nhân kim sa chính là biến thể mới nhất của năm nay. Khác với những loại bánh thông thường, khi cắt, phần nhân bánh sẽ chảy ra, đó là hỗn hợp của trứng muối, sữa màu, tạo độ hấp dẫn. Món bánh này làm khá cầu kỳ, thời gian bảo quản cũng không lâu nhưng lại được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, nhiều người làm bánh còn thay thế bằng nhân trà xanh hoặc chocolate để phù hợp với sở thích của khách hàng.

Bánh Trung thu thạch rau câu

Ảnh: kay.vn.

Không quá xa lạ, nhưng năm nay, bánh Trung thu rau câu vẫn được ưa chuộng. Thay vì dựa trên nguyên liệu làm bánh nướng, bánh dẻo thông thường, người ta sử dụng khuôn truyền thống để làm những chiếc bánh Trung thu phô mai thạch rau câu rất sáng tạo. Nhân bánh có thể vẫn là nhân nhuyễn hoặc các loại hoa quả.

Bánh Trung thu kem lạnh

Ảnh: Kay.vn

Sự kết hợp sáng tạo giữa kem và bánh Trung thu sẽ là món quà thú vị và ý nghĩa dành cho người thân trong mùa trăng tròn. Thay vì nhân nhuyễn hay nhân thập cẩm thường thấy, thì nhân kem sẽ mang đến hương vị khác lạ.

Bánh Trung thu khoai lang tím

Ảnh: Amthuc365.

Có lẽ đây là phiên bản bánh Trung thu dễ nhất cho những người muốn học làm bánh. Không cần dùng đến lò nướng và tốn quá nhiều công đoạn nên những chiếc bánh tím bắt mắt này được rất nhiều người yêu thích. Hơn nữa, khoai lang tím tốt cho người bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, và phù hợp với những ai đang muốn giảm cân.

Linh San