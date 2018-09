Nhà hàng Mr.Park ưu đãi mừng xuân Đinh Dậu

Những món nướng đặc trưng tại nhà hàng như sườn bò Los Angeles xốt trái cây, sườn bò Mỹ rút xương xốt Teng-cho, sườn heo rút xương sốt Obathan… Đặc biệt, món sườn heo bản lớn nướng than - một trong 50 món ngon nhất thế giới do CNN Go bình chọn đã nhanh chóng đưa danh hiệu nhà hàng trở thành nơi hội tụ yêu thích của giới trẻ, nghệ sĩ, gia đình và nhân viên văn phòng.