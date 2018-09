Người trẻ Hàn Quốc muốn xóa sổ văn hóa ăn thịt chó lâu đời

Mới đây, một chủ trang trại chó vừa bị phạt 3 triệu won, nhận được sự ủng hộ của những người yêu chó ở xứ củ sâm.

Ăn thịt chó vốn là văn hóa lâu đời của người Hàn, trong đó không ít người ưa chuộng món canh thịt chó vì được cho là có công dụng tăng cường sức khỏe cho phái mạnh. Tuy nhiên, với sự phản đối ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức bảo vệ động vật thì việc ăn hay tiêu thụ thịt chó có khả năng bị coi là phạm pháp trong tương lai, thậm chí có chủ trang trại chó phải nộp phạt vì giết động vật (chó) không có lý do chính đáng.

Những năm gần đây, tỷ lệ người ăn thịt chó ở Hàn đã giảm rõ rệt do đa phần người trẻ nước này cho rằng chó là bạn của con người, là loài động vật thân thiết, chung thủy, không phải là thức ăn. Cuối năm ngoái, Care - nhóm hoạt động vì quyền động vật, đã kiện một chủ trang trại chó ở Bucheon vì tội giết động vật không rõ lý do. Đến tháng 4/2018, người này bị phạt 3 triệu won (khoảng 62 triệu đồng) với phán quyết "tiêu thụ thịt chó không phải là lý do hợp pháp để giết chó" của tòa án Bucheon. Phán quyết này chỉ mới được công bố cách đây 2 ngày, Kim Kyung Eun - luật sư của Care cho rằng đây là một phán quyết lịch sử, có thể dẫn tới quy định ăn thịt chó là phi pháp vào một ngày không xa.

Song song đó, có khoảng 17.000 trang trại chó đang hoạt động ở khắp xứ sở kim chi, mỗi năm tiêu thụ gần 1 triệu con. Bạn có thể dễ dàng thấy món thịt chó được bán khá phổ biến ở các khu chợ truyền thống ở Hàn, đặc biệt, chợ truyền thống Moran ở Seong Nam, cách trung tâm Seoul khoảng 80 km khá nổi tiếng với khu bán "chó các loại" như thịt chó làm sẵn, món ăn làm từ thịt chó cho đến những chú cún bị nhốt trong lồng với cặp mắt ngây thơ bày bán công khai. Là một trong những khu chợ mang nhiều nét đặc trưng nhất của Hàn Quốc, thu hút du khách muốn tìm hiểu văn hóa xứ kim chi, tuy nhiên khu bán thịt chó đã nhiều lần bị yêu cầu phải dẹp bỏ, gần đây nhất là trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, nhưng trên thực tế thì vẫn chưa thể đóng cửa. Mặt hàng nhạy cảm khiến hầu hết các quầy đều treo biển cấm chụp ảnh do ngại rắc rối với làn sóng phản đối ăn thịt chó mạnh mẽ ở Hàn Quốc.

Vi Yến