Ngon ngất ngây các món sốt me

Nước sốt me chua chua ngọt ngọt thơm thơm sẽ khiến bạn mút mát và còn thòm thèm đến tận miếng cuối cùng.

* Mời bạn click vào tiêu đề hoặc hình ảnh món ăn để xem cách làm:

1. Trứng gà lộn xào me

Vị chua, cay đậm đà của nước sốt me hòa quyện với lạc rang và vị ngọt mà không tanh của trứng gà lộn, là món ăn vặt chắc chắn sẽ được cả nhà ưa thích.

Nguyên liệu:

- 3-5 quả trứng gà lộn hoặc trứng vịt lộn

- 1 vắt me khô hay 1-2 quả me xanh

- Rau răm, đường, ớt bột, nước mắm, tỏi

- Lạc rang chín, giã thô.

2. Tự làm ghẹ rang me ngon như hàng

Ghẹ có giá rẻ hơn và ngon không kém gì cua, được sốt cùng nước me chua chua ngọt ngọt cực dễ làm.

Nguyên liệu:

- 3 con ghẹ to

- 1 vắt me khô hoặc 1 quả me tươi

- Nước mắm, muối, đường

- Ớt màu

- Hành lá.

3. Thịt ba chỉ cuộn rau củ sốt me

Cuối tuần bạn hãy thử làm món ăn là lạ mà thú vị với nguyên liệu đơn giản, dễ làm này để đãi người thân hay khách đến nhà nhé.

Nguyên liệu:

- 200g thịt ba chỉ

- 1 củ cà rốt nhỏ

- 1 quả dưa leo

- 1 nhánh me nhỏ (loại dùng nấu canh chua)

- Đường, nước mắm, ớt, hành lá

- Rau quế.

4. Sườn sốt me chua ngọt dễ ăn

Vị béo của sườn hòa quyện với vị chua ngọt thanh thanh của nước cốt me rất hợp với tiết trời mát trời.

Nguyên liệu:

- 500g sườn non

- 1 thìa mứt me

- Gia vị, đường, hạt tiêu

- Hành khô, tỏi khô

- 1 quả cà chua thái hạt lựu

- 1 chút bột năng.

5. Ốc hương rang me

Món ốc hương với vị chua dịu của me, ngọt cay của đường và ớt bột, đậm đà của gia vị và phần thịt ốc giòn, ngọt.

Nguyên liệu:

- 1 kg ốc hương bông

- Vài quả me chín, loại me chua dùng để nấu canh

- Ớt bột, đường, muối, hành lá, ớt quả, tỏi, nước mắm.

6. Phở trộn kiểu Thái chan nước sốt me

Món phở trộn với vị hơi chua chua, ngọt ngọt của nước sốt me, thơm thơm mùi sả, được ăn kèm với rau và thịt bò mềm xào cùng hành tây, thêm một chút lạc rang, lạ lạ mà hấp hẫn.

Nguyên liệu:

- 300g thịt bò mềm, thái lát mỏng vừa ăn

- Nửa củ hành tây

- Gia vị ướp thịt bò: 1 thìa nhỏ muối, nửa thìa hạt nêm, 2 thìa nhỏ dầu ăn, 1 thìa nhỏ bột năng và một ít hạt tiêu

- 1- 2 nhánh sả lớn

- 1 vắt me chua (me dùng để nấu canh chua)

- Ớt màu, nước mắm, đường

- 1 cây xà lách xoăn

- Lạc, bánh phở sợi lớn, tỏi

- Bạn có thể thêm rau thơm, rau quế, giá đỗ, tùy theo sở thích.

7. Cá thu sốt me

Cá sốt me chua ngọt sẽ rất dễ ăn và chống ngán khi thời tiết bắt đầu sang hè.

Nguyên liệu:

- Cá thu tươi: 300g, me khô: 1 muỗng to, 1/4 củ hành tây

- Đường, tỏi khô, hành khô, hạt tiêu và ớt nếu muốn ăn cay.

* Click vào tiêu đề hoặc hình ảnh món ăn để xem cách làm.

Hạt Tiêu