Nét tinh hoa ẩm thực châu Âu tại Saigon Garden

Các món ăn châu Âu đặc sắc tại nhà hàng được thực hiện bởi bếp trưởng Micheal Bảo Huỳnh. Ông không chỉ là một trong những chuyên gia ẩm thực hàng đầu tại New York mà còn là giảng viên của trường dạy nấu ăn nổi tiếng Culinary Institues of America và xuất hiện trên Thời báo New York Times.