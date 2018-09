Một vòng quanh Seoul ăn macaron kem lạnh

Nhiều người sẽ khó có thể kìm lòng trước những chiếc sandwich vỏ macaron và nhân kem lạnh mập mập, xinh xinh tại thủ đô Hàn Quốc.

Bạn là fan của những chiếc bánh nắp chai macaron đủ màu sắc? Bạn cũng thích nhâm nhi kem - món giải khát mùa hè quen thuộc mà “ăn mãi không thấy chán”? Vậy thì nếu có dịp đến thăm Hàn Quốc, đừng bỏ lỡ macaron kem lạnh (hay còn gọi là macaron ice cream sandwich hoặc macaron ice cream burger) - món ăn đường phố đã và đang gây sốt tại đất nước này.

Macaron kem lạnh trở thành trào lưu tại Hàn Quốc bắt đầu từ khoảng mùa hè 2014. Những cửa hàng đầu tiên đưa món ăn vặt bắt mắt này đến với giới trẻ có thể kể đến Antique, LaonD, Penguine… Đến hiện tại, cơn sốt macaron kem lạnh đã lan khắp các ngóc ngách của thủ đô Seoul. Bạn sẽ dễ dàng tìm được một vài cửa hàng bán món ăn này ở phần lớn các khu ăn chơi lớn tại Seoul như Hongdae, Daehakro, Myeongdong, Gangnam, Itaewon…

Những người trẻ tuổi chắc sẽ khó có thể kìm lòng trước những chiếc sandwich vỏ macaron và nhân kem lạnh mập mập, xinh xinh. Về phần hình thức, macaron kem lạnh dễ dàng chinh phục ánh nhìn của người qua đường với phần kem hình trụ ú ụ, mịn màng kẹp giữa hai miếng macaron to. Đặc biệt, lớp vỏ macaron sẽ trở nên vừa lạ vừa quen bởi khác với kích thước nắp chai thường thấy của macaron, lớp vỏ này lại to cỡ lòng bàn tay người lớn.

Về phần hương vị, macaron kem lạnh đích thị là món quà vô giá đối với các tín đồ hảo ngọt. Sự kết hợp mùi vị cũng hết sức đa dạng, bởi cả macaron lẫn kem đều có rất nhiều vị khác nhau. Thêm vào đó, cảm giác khi nhai lẫn lớp vỏ macaron mềm mềm, dai dai cùng phần kem lạnh lạnh, ngọt ngọt chắc sẽ khiến bạn thích thú vì sự kết hợp “tưởng quen mà lạ, tưởng lạ mà quen”.

Dưới đây là một số địa chỉ giúp bạn tìm được một chiếc macaron kem lạnh tại Seoul:

1. Antique

Là một trong những địa điểm đi đầu trong cơn sốt macaron kem lạnh, menu của Antique phong phú với cheese cake, cacao, vanilla, dâu tây, xoài, cherry, oreo và kem, trà xanh. Macaron kem lạnh ở đây cũng trở nên lôi cuốn hơn những nơi khác nhờ lớp topping bắt mắt phủ ngoài lớp kem. Bạn có thể mua macaron kem lạnh tại Antique với giá 4.500 won (1 won bằng khoảng 20.000 đồng).

Địa chỉ: 332-35 Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 2, ga Hongdae, cửa ra số 8.

2. LaonD

LaonD vốn là cửa hàng chuyên chocolate và macaron. Tuy nhiên macaron kem lạnh ở đây chỉ có một loại duy nhất với nhân kem chocolate, được bán với giá 3.500 won. So với những nơi khác, macaron kem lạnh của LaonD nhỏ hơn nhưng dày hơn.

Địa chỉ: 395-84 Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 2 hoặc line 6, ga Hapjeong, cửa ra số 3.

3. Penguine Macaron

Dù chỉ chiếm một vị trí khiêm tốn trên khu phố Daehakro đông đúc, cửa hàng màu hồng này luôn khiến nhiều người phải ghen tị vì lượng khách xếp hàng dài chờ mua macaron kem lạnh mỗi ngày. Do macaron và kem ở đây được làm trong ngày nên cửa hàng chỉ mở cửa từ 6 giờ chiều ngày thường và 5 giờ chiều ngày cuối tuần. Menu của Penguin Macaron gồm 4 vị: cheese cake, trà xanh, dâu tây và chocolate, với giá 2.900 won. Bạn cần xếp hàng nhận số thứ tự để mua macaron kem lạnh tại đây.

Địa chỉ: 32 Myeongryun-2ga, Jongno-gu, Seoul.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 4, ga Hyehwa, cửa ra số 4, rẽ trái đi thẳng khoảng 400m (quán nằm cạnh Paris Baguette).

4. Janny Macaron Ice Cream/ Softbee Macaron Ice Cream

Cả hai cửa hàng này nằm đều nằm ở “thiên đường shopping” Myeongdong, vậy nên việc thưởng thức sẽ vô cùng tiện lợi với những bạn trẻ thích mua sắm. Menu của Janny và Softbee cũng rất đa dạng. Tuy nhiên giá macaron kem lạnh ở Janny là 3.500 won, còn ở Softbee là 4.500 won.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 4, ga Myeongdong, cửa ra số 6.

5. TO THE DIFFERENT Dessert Café

Nếu là fan của bộ phim My Lovely Girl, nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua macaron kem lạnh của TO THE DIFFERENT Café, bởi đây chính là món ăn mà cô nàng Krystal (vai Yoon Sena) từng nhấm nháp trong phim.

Không chỉ có mặt ở Seoul, chuỗi cửa hàng café TO THE DIFFERENT còn có chi nhánh ở những tỉnh thành khác của Hàn Quốc như Busan, Gwangju, Ulsan…. Macaron kem lạnh ở TO THE DIFFERENT có 5 loại (Flying Vanilla, Grape Blooming, Glam Cookies, Green Tea Revolution, Choco Flakes) với giá 4.800 won.

Địa chỉ: 541-17 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 3, ga Sinsa, cửa ra số 8 (quán nằm đối diện Starbucks).

Hoặc địa chỉ: 123-1 Itaewon-dong, Yongsan-gu, Seoul.

Cách đi lại: tàu điện ngầm line 6, ga Itaewon, cửa ra số 2.

6. Paris Baguette/ Baskin Robins/ 7eleven

Ở Hàn Quốc, tiệm bánh Paris Baguette, tiệm kem Baskin Robins và cửa hàng tiện lợi 7eleven là những thương hiệu quen thuộc, không khó bắt gặp những cửa hàng này ở khắp các đường phố. Bắt kịp trào lưu, Paris Baguette, Baskin Robbins và 7eleven cũng tung ra những sản phẩm macaron kem lạnh của riêng mình. Ưu điểm của những cửa hàng này là bạn có thể dễ dàng mua và thưởng thức chúng với giá “hạt dẻ” hơn một chút. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là macaron kem lạnh của những thương hiệu này không ngon đâu nhé! Bên cạnh đó, nếu mua trúng dịp khuyến mãi, bạn sẽ được tặng thêm 1 chiếc nữa. Tuy nhiên, nhược điểm là sẽ không có quá nhiều mùi vị để bạn lựa chọn.

7eleven có 2 vị là chocolate và dâu tây (2.500 won), Paris Baguette có 2 vị là cookies và blueberry (3.500 won), Baskin Robbins có 2 vị là cookies’n cream và cherries jubilee (3.300 won).

