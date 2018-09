Món ngon tiêu biểu và địa chỉ ăn uống ở Singapore

Cua sốt ớt, cơm gà, dimsum hay cháo ếch cũng phải ăn ở đúng địa chỉ mới có được hương vị chuẩn và đặc trưng.

Với nền văn hóa đa quốc gia, các món ăn ở Singapore mang hương vị pha trộn của vùng miền. Bạn sẽ nhận ra mùi vị thân quen từ các món ăn vặt được bán trên đường phố Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... Dưới đây là một vài gợi ý địa chỉ các quán ăn đặc sản của đảo quốc sư tử bỏ túi dành cho bạn trước khi bắt đầu chuyến hành trình.

Chilli Crab - cua sốt ớt

Cua sốt ớt đứng thứ 35 trên tổng số 50 món ăn ngon nhất thế giới cho CNN Go bình chọn năm 2011. Là món ăn được mệnh danh là quốc hồn quốc túy, chuyến đi đến Singapore của bạn sẽ thiếu sót lớn nếu chưa được thưởng thức món hải sản đặc biệt này. Nước sốt ngọt cay kiểu Trung Hoa, thịt tôm ngon ăn kèm với bánh bao chay mê lòng bao du khách.

Địa chỉ 5 nhà hàng ăn chilli crab ngon nhất:

- Long Beach MAIN Seafood Restaurant (số 1018 East Coast Parkway, cạnh ECP Burger King). Mở cửa hàng ngày từ 11h đến 15h, 17h đến 0h15. Ngoài ra cửa hàng còn 5 chi nhánh. Giá khoảng 50 đô Sing một suất.

- No Signboard Seafood Restaurant @ Geylang (số 414 Geylang Singapore 389392). Mở cửa hàng ngày từ 12h trưa hôm trước tới 1h sáng hôm sau. Ngoài ra, cửa hàng còn 4 chi nhánh. Giá khoảng 40-50 đô Sing một suất.

- Jumbo Seafood @ East Coast Seafood Centre (Blk 1206 East Coast Parkway #01-07/08 East Coast Seafood Centre, Singapore 449883). Mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 17h đến 23h45, Chủ nhật: từ 12h đến 0h. Ngoài ra còn 5 chi nhánh khác. Giá khoảng 50 đô Sing.

- Red House Seafood @ East Coast (Blk 1204, #01-05 East Coast Seafood Centre, Singapore 449 882). Mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 11h30 đến 23h30, cuối tuần: từ 10h đến 23h30. Giá khoảng 40 đô Sing.

- Mellben Seafood (#01-1222, 232 Ang Mo Kio Avenue 3). Mở cửa hàng ngày từ 16h30 đến 23h30. Giá khoảng 35 đô Sing, ngoài ra còn một chi nhánh nữa ở 211 Toa Payoh Lorong 8, Toa Payoh.

Cơm gà

Cơm gà là món ăn có xuất xứ từ Trung Quốc và khá phổ biến ở Singapore. Món ăn được giới thiệu trong menu của hãng hàng không quốc gia Singapore Airlines như một món ăn mang bản sắc đất nước. Cơm gà được bán khắp nơi trên đất nước, từ quầy bán rong, nhà hàng bình dân, food court cho tới những nhà hàng sang trọng.

Địa chỉ ăn cơm gà ngon nhất:

- Tian Tian Hainanese Chicken Rice (số 1 Kadayanallur Street, #01-10 Maxwell Food Centre). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật, từ 11h đến 20h.

- Wee Nam Kee Hainanese Chicken Rice Restaurant (số 275 Thomson Road #01-05 Novena Ville, Singapore 307645). Mở cửa hàng ngày từ 10h đến 0h30 sáng hôm sau.

- Boon Tong Kee @ River Valley (số 425 River Valley Road Singapore 248324). Mở cửa hàng ngày từ 11h đến 4h sáng hôm sau.

- Loy Kee Best Chicken Rice @ Balestier Road (số 342 Balestier Road). Mở cửa hàng ngày từ 7h30 đến 21h30.

- Chatterbox (khách sạn Meritus Mandarin Hotel, 333 Orchard Road). Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 5: từ 10h đến 1h sáng hôm sau, thứ 6-7: từ 10h đến 2h sáng hôm sau.

Bánh mỳ nướng Kaya

Bánh mỳ nường kaya là món ăn sáng phố biến của người Singapore và thường được ăn kèm với cốc trà teh tarik (trà sữa ngọt) hoặc một cốc milo ấm. Kaya làm từ trứng, đường, sữa dừa và mứt dừa và dường như không có quán ăn nào ở đây không phục vụ kaya.

Địa chỉ ăn kaya ngon nhất:

- Ya Kun Kaya Toast @ Far East Square (#01-01, Far East Square, 18 China Street). Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6: từ 7h30 đến 19h, cuối tuần: từ 8h đến 18h.

- Killiney Kopitiam @ Killiney Road (số 67 Killiney Road Singapore 239525). Giờ mở cửa: thứ 2-4-7: từ 6h đến 23h, thứ 3: từ 6h đến 21h, Chủ nhật: từ 6h đến 18h.

- Good Morning Nanyang Cafe (Hong Lim Green Community Centre, 20 Upper Pickering Street Singapore 058284). Mở cửa: từ thứ 2 đến thứ 6: từ 7h30 đến 19h30, cuối tuần từ 8h30 đến 17h30.

- Chin Mee Chin Confectionery (204 East Coast Road Singapore). Mở cửa từ thứ 3 đến 6: từ 8h30 đến 16h

- Tong Ah Coffee Shop (số 35 Keong Saik Road, Singapore 089143). Mở cửa hàng ngày từ 11h đến 14h30 và từ 17h30 đến 22h30.

Char Kway Teow

Hủ tiếu xào (Char Kway Teow) là món ăn cổ truyền ở Singapore, làm từ mỳ dạo cán dẹt, xào cùng nước sốt tôm, nước cốt me, giá, hẹ, lạp xưởng và sò. Char Kway Teow có thể dễ dàng tìm thấy ở hầu hết các trung tâm ẩm thực ở Singapore. Hãy chọn sò hoặc tôm để ăn kèm với đĩa Char Kway Teow nóng hổi để lót dạ cho chuyến hành trình của mình.

Địa chỉ ăn Char Kway Teow ngon nhất:

- No. 18 Fried Kway Teow (gian số 17, Zion Riverside Food Centre, 70 Zion Road, Singapore 247792). Mở cửa hàng ngày, từ 12h đến 15h, từ 18h đến 23h.

- Meng Kee Char Kway Teow (#01-669 Wei Xuan Eating House 22 Havelock Road Singapore 160022). Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7: từ 10h30 đến 19h, Chủ nhật: từ 10h30 đến 16h.

- Hill Street Char Kway Teow (Blk 16 Bedok South Road #01-187 Bedok South Road Market & Food Centre). Mở cửa từ thứ 3 đến thứ 6.

- Outram Park Fried Kway Teow (Hong Lim Food Centre #02-18 Blk 531A Upper Cross Street, Singapore 510531). Mở cửa từ 2 đến thứ 6: từ 6h đến 16h30.

- 91 Fried Kway Teow Mee (#01-91 Golden Mile Food Centre 505 Beach Road, Singapore 199583). Mở cửa: từ thứ 3 đến Chủ nhật: từ 11h đến 21h.

Cháo ếch

Khi thời tiết mát mẻ hoặc bắt đầu mưa là thời gian thích hợp nhất để ăn cháo ếch, món ăn đơn giản và khó quên nhất ở Singapore. Các nhà hàng bán cháo ếch mở cửa đến nửa đêm, có mặt khắp các ngóc ngách ở đất nước này. Cháo ếch Singapore được chia làm hai phần rõ rệt với một phần cháo trắng và phần thịt ếch thấm đẫm gia vị mằn mặn, cay cay độc đáo ăn kèm.

Địa chỉ cháo ếch nổi tiếng:

- Eminent Frog Porridge @ Geylang (số 323 Geylang Road Lorong 19, Geylang Conservation Area, S389359). Mở cửa hàng ngày từ 17h đến 3h30 sáng hôm sau.

- Lion City Frog Porridge (số 235 Geylang Road, Lorong 9). Mở cửa từ 17h30 đến 3h30 sáng hôm sau.

- Tiong Shian Porridge Center (số 265 New Bridge Road, Ann Kway Building). Mở cửa hàng ngày từ 8h sáng đến 4h sáng hôm sau.

- G7 Sin Ma Live Seafood Restaurant (161/163 Geylang Road Lorong 3, #01-01/02 Geylang Conversation Area). Mở cửa hàng ngày từ 17h đến 4h sáng hôm sau.

- Tian Tian Porridge (Blk 335 Smith Street, #02-185 Chinatown Complex Market S050335). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật: từ 6h đến 14h.

Bak Kut Teh

Bak Kut Teh là một món súp xuất xứ từ Trung Quốc, nằm trong top các món ăn phải thử tại đây. Món ăn được nấu từ sườn heo và các loại thảo mộc cùng gia vị. Bak Kut Teh được ăn kèm với cơm hoặc mì sợi và ăn kèm với quẩy. Món ăn thường được người Singapore ưa chuộng vào bữa sáng với lượng béo thấp.

Địa chỉ ăn nổi tiếng:

- Ng Ah Sio Pork Ribs Soup Eating House (số 208 Rangoon Road, Hong Building Singapore 218453). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật: từ 7h đến 22h.

- Founder Rou Gu Restaurant (số 347 Balestier Road, Singapore 329777, phía dưới New Orchid Hotel). Mở cửa từ 12h đến 18h.

- Song Fa Bak Kut Teh (số 11 và 17 New Bridge Road #01-01 Singapore 059383). Mở cửa hàng ngày từ 7h đến 22h.

- Leong Kee (Klang) Bak Kut Teh (số 321 Beach Road). Mở cửa từ thứ 3 đến Chủ nhật: từ 11h đến 21h.

- Outram Park Ya Hua Rou Gu Cha Restaurant (Tanjong Pagar PSA Complex #01-05/07, 7 Keppel Road S(089053). Mở cửa 24/24h, trừ thứ 2.

Satay

Thịt xiên nướng satay không chỉ có mặt ở Singapore mà ở hầu khắp các quốc gia Đông Nam Á. Thịt được thái lát mỏng, xiên vào que tre, tẩm ướp gia vị đậm đà, hơi ngọt rồi nướng trực tiếp trên than đỏ cho tới khi chín dậy mùi. Satay đứng thứ 14 trên tổng số 50 món ăn hấp dẫn nhất hành tinh do CNN GO bình chọn năm 2011.

Địa chỉ ăn satay ngon nhất:

- Chợ Lau Pa Sat (số 18 Raffles Quay, Singapore 048582). Mở cửa hàng ngày từ 19h đến 3h.

- Chomp Chomp Satay (Chomp Chomp Hawker Centre 20 Kensington Park Road, Singapore 557269)/ Mở cửa từ 18h đến nửa đêm.

- Chuan Kee Satay (Old Airport Road Food Centre #01-85 Block 51 Old Airport Road Singapore 390051). Mở cửa từ 18h đến khi hết hàng. Nghỉ bán ngày thứ 2 và 5.

- Haron Satay (gian số 55, East Coast Lagoon Food Village, 1220 East Coast Parkway, Singapore 468960). Mở cửa từ 14h đến 23h các ngày trong tuần, từ 11h đến nửa đêm ngày cuối tuần.

- Kwong Satay (số 549 Geylang Road (Lor 29) Sing Lian Eating House Singapore 389504). Mở xửa từ 17h đến 23h.

Dimsum

Dimsum (hay còn gọi là điểm tâm) là loại hình ẩm thực của Trung Hoa, bao gồm các món ăn nhẹ, phục vụ cho bữa sáng hoặc các bữa ăn nhẹ trong ngày. Có tổng cộng khoảng 100 món ăn khác nhau, chế biến từ bột gạo, bột mì, nhân thịt, hải sản.

Các món dimsum nổi tiếng: há cảo, sủi cảo, bánh bao, xíu mại, bánh bao xá xíu, bánh hẹ, bánh khoai môn chiên giòn, bánh cảo cá hồi chiên, các loại bánh cuốn, các loại bánh ngọt, các loại thịt viên, chân gà chưng và cháo.

Địa chỉ ăn dimsum nổi tiếng:

- Royal China Restaurant (số 1 Beach Road, #03-09 Raffles Hotel, Singapore). Mở cửa từ thứ 2 đến Chủ nhật từ 18h đến 22h30.

- Asia Grand Restaurant (số 331 North Bridge Road, #01-02 & #01-05/08 Odeon Towers). Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7: từ 11h30 đến 14h30, từ 18h30 đến 22h30, Chủ nhật: từ 10h đến 14h30, từ 18h đến 22h30.

- Yan Ting Restaurant (số 29 Tanglin Road, The St. Regis). Mở cửa từ 11h45 đến 14h30, từ 18h30 đến 22h30, cuối tuần và ngày lễ: từ 11h45 đến 15h.

- Summer Place Restaurant (số 1 Cuscaden Road, 3F The Regent), mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7: từ 12h đến 14h30, Chủ nhật: từ 11h30 đến 14h30. Bữa tối từ 18h30 đến 22h30.

- Peach Blossom Restaurant (số 6 Raffles Boulevard, Level 5 Marina Mandarin). Bữa trưa phục vụ từ 12h đến 15h, bữa tối từ 18h30 đến 23h.

Nguyên Chi