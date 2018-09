Món ăn vặt tại Phố ngon 37

Thực khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn vặt phù hợp với mùa hè như ốc móng tay xào theo nhiều hương vị khác nhau, bánh Huế, chè mát lạnh…

Ốc luôn đứng đầu danh sách các món ăn vặt được yêu thích nhất bởi vị dai giòn tạo cảm giác thích thú cho người ăn. Có rất nhiều loại ốc khác nhau từ ốc nước ngọt cho tới ốc biển, trong đó không thể không nhắc tới ốc móng tay. Đây là một loại ốc đặc biệt không chỉ bởi tên gọi, hình dáng mà còn bởi hương vị ngon đặc trưng.

Phố ngon 37 với nhiều món ăn hấp dẫn phù hợp với mùa hè.

Tại Việt Nam, ốc móng tay được khai thác quanh năm, tuy nhiên, khoảng thời gian đầu mùa mưa vào tháng năm, tháng sáu là thời gian ốc móng tay có nhiều thịt, thịt chắc và ngon nhất.

Loại ốc này có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng ngon nhất vẫn là các món xào mang lại hương vị đậm đà. Tại Phố ngon 37, riêng ốc móng tay xào có đến 3 món khác nhau cho bạn lựa chọn, đó là xào cay, xào dừa và xào me. Mỗi món lại có nét đặc trưng riêng, đĩa ốc móng tay xào cay có màu đỏ cam hấp dẫn, mang đến vị cay xé nơi đầu lưỡi; ốc xào me với nước sốt me chua ngọt kích thích vị giác; còn ốc xào dừa lại có vị thơm và béo ngậy.

Hương vị của món ăn tuy khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là vị tươi ngon của các nguyên liệu, từ nguyên liệu chính là ốc móng tay cho đến các gia vị đều là gia vị từ thiên nhiên như ớt tươi, me chua, dừa tươi... Chỉ một lần nếm thử, thực khách sẽ cảm nhận được ngay độ tươi và hương vị biển thấm vào trong từng món ốc móng tay xào.

Bánh ram ít Huế tặng riêng khách hàng Gpeople.

Bên cạnh ốc móng tay xào, bạn có thể khám phá thêm nhiều món ăn vặt thú vị khác tại quán như các loại bánh Huế, bánh xèo miền Nam, bánh tôm Hà Nội, các loại chè… Đặc biệt, Phố ngon 37 dành tặng cho tất cả khách hàng một phần bánh ram ít khi ghé thăm nhà hàng trong hè này. Ram ít là loại bánh truyền thống nổi tiếng của Huế. Từ những nguyên liệu mộc mạc, dân dã là bột gạo, thịt, tôm… người Huế đã tạo nên món ăn đầy nét tinh tế.

Một miếng bánh ram ít sẽ có vị dẻo của phần bánh ít, vị đậm đà của phần nhân tôm thịt bên trong cùng độ ròn giụm, vị béo ngậy của phần bánh ram đặt phía dưới (Ram là loại bánh được làm từ bột gạo chiên vàng). Tất cả hương vị hòa quyện vào nhau sẽ tạo cảm giác thích thú cho người thưởng thức.

Chi tiết liên hệ:

Phố ngon 37: Tầng 5, IPH plaza, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 19006622 - Like Phố ngon 37: www.facebook.com/Phongon37

Website: www.37street.com.vn



(Nguồn: Golden Gate Restaurant Group)