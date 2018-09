Mít luộc chấm mắm nêm dân dã, đậm vị quê hương

Không chỉ cảm nhận được vị đặc trưng của mít, thơm ngon của chất mắm miền Trung mà bạn còn cảm thấy một cái gì đó rất quê hương trong món ăn.

Mít luộc chấm mắm là một món ăn dân dã không cầu kỳ mang đậm nét quê hương và đã đi vào biết bao lòng người. Khi ăn món này bạn không chỉ cảm nhận được vị đặc trưng của mít, thơm ngon của chất mắm miền Trung mà còn thường cảm thấy một cái gì đó rất quê hương. Những sản vật tưởng chừng rất bình dị, dân dã của miền Trung nắng gió khi kết hợp với nhau tạo nên món ăn mộc mạc nhưng lại hấp dẫn và khó quên.

Món ăn dân dã ngon miệng gợi nhớ quê hương.

Mít luộc chấm mắm là món dân dã ít tốn công sức, mọi người đều có thể làm. Nhưng để được ngon và hấp dẫn như những gì người ta vẫn hay khen ngợi thì cần cả sự khéo léo và nghệ thuật.

Trước tiên để món mít ngon phải chọn những quả mít non, trái suông chưa nở gai, mổ ra có màu trắng ngà, luộc chín phải mềm, không nên chọn mít quá già sẽ có vị chát khi ăn. Mít gọt bỏ vỏ (phần gai xanh), lấy phần da trắng và phần thịt cắt bỏ cùi, xẻ theo chiều dài của cuống mít và cắt mít thành từng miếng lớn, rửa với nước lạnh hoặc dùng lá lau sạch mủ (những người già thường có thói quen lau mũ bằng lá chuối khô, lá nhám...). Luộc mít với miếng lớn để giữ được vị ngon và ngọt.

Mít non sau khi luộc.

Bắc nồi nước sôi cho mít vào luộc, trở đều hai mặt. Khi thấy mít đã bắt đầu ngả màu, lấy đũa xăm thử thấy miếng mít mềm thì tắt lửa vớt ra, để nguội rồi xắt thành từng miếng nhỏ như xắt thịt heo. Sau khi luộc mít thường có màu tím nhạt. Cái khó ở đây là mít phải luộc vừa chín tới, cắt lát ra khi còn nóng bốc hơi chấm vào chén mắm nêm dằm thêm quả ớt rồi đưa vào miệng... thì vị ngọt của mít non vẫn còn nguyên vẹn.

Để món ăn hoàn thiện, không thể nào thiếu chén mắm. Để nhanh và tiện lợi nên mua mắm chế biến sẵn về pha, muốn đậm đà thơm ngon thì nên chọn mắm nêm (mắm cái cá cơm) hoặc mắm ruốc. Mắm nêm thì đa phần đã được chế biến sẵn mua về cho thêm vài quả ớt còn đối với mắm ruốc muốn ngon thì cho thêm gia vị và phụ gia: cho một ít nước nóng vào, khuấy đều để thành một hỗn hợp hơi sánh, giã thêm tỏi, ớt, gừng, có thể vắt thêm chút chanh hoặc thêm chút bột ngọt nếu thích. Món mín luộc chấm mắm sẽ càng ngon hơn khi ăn kèm với các loại rau thơm, tía tô và một vài quả ớt.

Mắm nêm (trên) và mắm ruốc.

Các loại thức ăn từ mít non giúp sản phụ tiết nhiều sữa, thông sữa, đặc biệt là món mít non nấu canh. Canh mít hợp với tôm, cho thêm tí ruốc sẽ đậm đà hơn, phụ gia thì phải có đọt sâm, lá lốt mới thơm, ngon. Kinh nghiệm dân gian, sản phụ thiếu sữa nuôi con ngoài áp dụng chế độ ăn các món cho nhiều sữa còn dùng lá mít tươi mỗi ngày nấu nước uống, dùng cụm hoa đực (dân gian thường gọi là dái mít) hay quả non sắc uống. Theo Đông y, các món ăn từ mít non còn có tác dụng bổ tỳ, hoà can.

Văn Phong

(Theo Kênh Du lịch Quảng Trị)