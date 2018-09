Mẹo chọn và làm sạch thịt vịt để đổi món cuối tuần

Những món từ vịt rất ngon nhưng các bà nội trợ thường ngại làm vì nhổ lông mất thời gian và thịt lại hôi và dai.

Từ thịt vịt có thể làm được rất nhiều món ngon đã miệng. Ảnh: vietq.

Một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp khi chế biến thịt vịt:

Chọn vịt

Bạn nên chọn vịt xiêm hay vịt cỏ (thịt nhiều, ít mỡ), vịt nuôi thịt thường mềm và nhiều mỡ.

Kinh nghiệm chọn vịt (sống): chọn con vịt có cân nặng vừa phải, không non mà cũng không già bằng cách nhìn lông vịt, con nào nhiều lông tơ, mỏ mềm và to là còn non thịt nhão, mất nhiều công và thời gian để nhổ lông. Tiếp theo hãy dùng tay đặt vào ức vịt, ức đầy, vịt nhìn khỏe mạnh, không ủ rũ thì hãy mua. Với vịt đã làm sẵn, hãy để ý thêm lớp da bên ngoài, con nào da vàng, ức đầy là vịt ngon.

Nhổ lông nhanh và sạch

Chỉ với mẹo nhỏ bạn sẽ nhổ lông vịt vừa nhanh vừa sạch. Ảnh: dep.

Hãy nấu nước thật sôi và thả vào nồi ít vôi trong hoặc lá khế. Dùng nước này nhúng vịt rồi mới nhổ lông, khi nhổ nhớ miết tay xuống sát da để làm sạch hết phần lông tơ.

Tẩy mùi hôi của vịt

Vịt dù đã làm sạch lông cũng vẫn còn mùi hôi do tuyến nang lông sót lại. Trước khi chế biến hãy dùng rượu trắng và muối xát đều lên da vịt, sau đó xả dưới vòi nước - vịt sẽ trắng và sạch. Nếu luộc thịt bạn có thể cho một mẩu gừng đập dập vào nồi luộc cũng sẽ giúp vịt thơm hơn.

Luộc thịt chín mềm, thơm

Nếu bạn mua phải con vịt già, dai thì cũng có cách luộc làm nó mềm hơn. Đơn giản nhất là sau khi vịt chín tới, bạn không vớt ra mà tắt bếp, tiếp tục để vịt trong nồi cho đến khi nguội. Hoặc vài chục phút trước khi làm thịt vịt, bạn đổ vào miệng vịt một chén rượu. Một số người giảm độ dai cho vịt già bằng cách ướp thịt vịt bằng nước quả lê khoảng 10 phút trước khi luộc. Một số khác lại cho vào nồi luộc vài con ốc hoặc ít tủy lợn, đun sôi lăn tăn một chút rồi tắt bếp, ngâm tiếp.

Thịt vịt luộc tưởng đơn giản nhưng phải biết mẹo mới ngon và mềm được. Ảnh: amthuc.

Cách thái thịt

Thịt vịt thường dai hơn thịt gà và lợn, vì thế muốn thịt vịt mềm, hãy thái xéo thớ thịt, thịt sẽ vừa mềm, vừa đẹp mắt.

Mimi tổng hợp