Mẹo chọn mua và bảo quản chanh leo

Chanh leo (chanh dây) giàu Vitamin C, có rất nhiều công dụng tốt và thường được chế biến thành các món tráng miệng ngon, mát.

Chanh dây có vị chua và mùi thơm mát tự nhiên. Ảnh: kelliesfood.

1. Cách chọn mua

Chanh leo là loại trái cây có hình quả trứng, mọc chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt. Nó có nguồn gốc từ Brazil, Australia, Malaysia và Nam Mỹ, nhưng lại được trồng chủ yếu ở New Zealand. Có khoảng 400 loại chanh leo được trồng ở các nước nhiệt đới, nhưng chỉ có 30 loại ăn được. Chanh leo có tác dụng an thần, giảm sự lo âu hồi hộp, hạ huyết áp, dịu các cơn co giật, giảm cơn đau bụng cơ năng và đau bụng kinh.

Việt Nam hiện nay cũng trồng rất nhiều chanh leo và được bán đại trà tại các chợ như một thứ quả dân dã và quen thuộc. Các bà nội trợ nên chọn mua quả chanh hơi nhăn, nhẹ, vỏ hơi khô mới là quả ngon (vì là chanh trồng ở Đà Lạt). Còn nếu quả mà nặng tay, da trơn thì thường là chanh leo trồng ngoài bắc hoặc còn non, chưa già, vỏ dầy, ruột ít không ngon, không đậm và thơm bằng.

Quả chanh dây chín thường có màu sậm, chín già và ngon thì vỏ sẽ mỏng và hơi nhăn nheo. Ảnh: commons.

2. Cách bảo quản

Bạn có thể bảo quản chanh leo bằng cách rửa sạch, để ráo nước khoảng 5 phút sau đó cho vào tủ lạnh, hoặc nếu cẩn thận hơn bạn có thể cho chúng vào những túi nilon và buộc kính miệng túi lại.

Ngoài ra, hương vị của chanh leo sẽ mất đi nếu để ngoài trời nóng. Vì thế, bạn có thể bảo quản nước cốt chanh dây dưới hình thức đông đặc và cất giữ trong tủ lạnh trong vòng một năm mà không hư hỏng.

Mimi tổng hợp