Mâm cơm đầy đặn toàn món tự làm của gia đình Tăng Thanh Hà

Làm chủ gia đình nên Tăng Thanh Hà cũng quan tâm tới chất lượng dinh dưỡng từng bữa ăn cho các thành viên trong nhà. Do con trai và ông xã có thời gian ăn low carb nên cô chế biến các món ăn như thịt gà nướng, cà tím nấu với hạt quinoa cùng các loại rau xanh như cà chua, bắp cải, ớt chuông đi kèm với động viên "I'm proud of you hihi. Louis Nguyễn cố lên".