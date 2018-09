Lợi ích của quả na và cách chọn na ngon

Na hay còn gọi là mãng cầu ta là loại quả ngọt thơm, bổ dưỡng lại vừa là vị thuốc chữa bệnh rất tốt. Tháng 8 này chính là mùa na ở miền Bắc.

Quả na chín có mùi vị thơm đặc biệt, thịt quả mềm, ngọt, ngon nhất là na dai. Na chín được nhiều người ưa dùng với tác dụng bổ dưỡng, rất tốt cho người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau khi sinh. Theo Đông y, quả na tính ấm, có tác dụng hạ khí tiêu đờm. Nó có thể được dùng để làm sinh tố, kem hoặc thêm vào các món salad trái cây.

Quả na là một nguồn tuyệt vời của vitamin C. Một quả na trung bình có thể cung cấp 1/5 lượng vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Chính nhờ giàu vitamin C mà loại quả này được coi là rất hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch của con người.

Quả na còn là nguồn cung cấp kali, chất xơ, carbohydrates, một số vitamin và khoáng chất thiết yếu nên rất có lợi trong việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Một ưu điểm nữa quả na là không chứa chất béo bão hòa và cholesterol, hàm lượng natri thấp nên rất có lợi cho những người ăn kiêng hoặc đang có ý định giảm cân.

Na chín có vị ngọt thơm, là loại quả được yêu thích của nhiều người. Ảnh: khoedep360.

Một quả na trung bình mà không có hạt và vỏ nặng khoảng 310 g thì lượng carbohydrate chiếm khoảng 55 g, 5 g protein, 2 g chất béo... Thành phần còn lại là nước và các chất dinh dưỡng khác.

Quả na ương (hái lúc chín nửa chừng): chứa nhiều tanin, được dùng làm thuốc chữa tiêu chảy, kiết lỵ. Khi dùng, lấy 30 g, thái nhỏ, bỏ hạt, sắc uống làm hai lần trong ngày.

Quả na điếc (quả lúc đang lớn bị một loài nấm làm hỏng, khô xác, có màu nâu đỏ tím): là vị thuốc được dùng phổ biến trong Đông y. Chẳng hạn, để chữa tiêu chảy, kiết lỵ, lấy quả na điếc 20 g đốt tồn tính, ngọn non cỏ lào 50 g, gạo tẻ 30 g, rang thật vàng; sắc uống làm 3 lần trong ngày. Dùng ngoài, quả na điếc phơi thật khô, tán thành bột, hòa với giấm, bôi nhiều lần trong ngày, chữa nhọt ở vú.

Hạt na: giã nhỏ, ngâm rượu, ngậm nhổ nước chữa đau nhức răng, nếu nước đặc ngâm quần áo diệt được rận. Hạt na có độc, không được dùng uống. Khi dùng ngoài, không để dung dịch hạt na bắn vào mắt.

Lá na: Một nắm rửa sạch, giã nát cùng với lá bồ công anh, đắp chữa sưng vú; nếu thêm lá ớt, lá táo, lá từ vi lại chữa mụn nhọt có mủ, đầu đinh. Lá na (10-20 g) rửa sạch, giã nát, thêm nước, vắt lấy nước đem phơi sương một đêm, rồi thêm ít rượu mà uống trước khi lên cơn sốt rét khoảng hai giờ. Dùng riêng hoặc phối hợp với ngải cứu (10 g), thạch xương bồ (8 g), sắc uống, dùng 5-7 ngày.

Để chữa bong gân, chạm thương: lấy lá na 20 g, quả đu đủ xanh 10 g, vôi tôi 5 g, muối ăn 5 g, tất cả giã nát, hơ nóng, đắp vào vùng tổn thương. Ngày làm một lần.

Rễ na: Cũng dùng để chữa sốt rét. Lấy 50 g rễ na sắc uống với 30 g rễ và lá cây ngâu rừng, 30 g rễ xoan rừng. Ngoài ra, rễ na 30-50 g thái nhỏ, rửa sạch, sao qua, sắc uống có tác dụng tẩy giun đũa.

Đang đầu mùa na, nhanh tay chọn những quả to ngon về để thưởng thức nhé. Ảnh: webphunu.

Cách chọn na ngon

- Lựa quả gai to, màu trắng ngà không thâm đen và nứt nẻ.

- Bạn nên chọn quả tròn, mắt to, kẽ mắt trắng, da xanh non, cuống nhỏ, chín mềm không nứt.

- Lựa quả có vỏ mỏng, mắt nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đó là na chín cây, ăn ngọt và thơm.

Mimi tổng hợp