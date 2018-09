Lễ hội bánh Trung thu tại Takashimaya

Diễn ra từ 8/9 đến 4/10, lễ hội quy tụ nhiều thương hiệu lớn trong không gian mua sắm sang trọng tại Trung tâm thương mại Takashimaya, TP HCM.

Những ngày đầu tháng chín, nhiều con đường lớn hay ngã tư tấp nập đều trở nên rực rỡ hơn bởi hàng loạt bảng hiệu đầy màu sắc từ các cửa hàng bánh Trung thu. Khi những chiếc lồng đèn xinh xắn được treo lên cũng là lúc báo hiệu mùa Trung thu ấm áp đã gần kề, nhắc mọi người trao cho nhau những hộp bánh chan chứa tấm lòng tri ân quý mến.

Nhân bánh có nhiều vị như matcha, mè đen, các loại hạt... được nhiều người dùng yêu thích.

Trước đây, mỗi khi cần mua bánh Trung thu, mọi người thường chọn những thương hiệu quen thuộc hay ghé các tiệm bánh dọc đường. Một số công ty thường đặt lượng lớn bánh từ các thương hiệu lớn cho nhu cầu biếu tặng. Khi đó, những cửa hàng bánh sang trọng còn là một khái niệm xa xỉ đối với nhiều người.

Khi chất lượng đời sống nâng cao, mọi người không còn chú trọng nhiều vào lượng bánh to hay nhỏ, mà nhân phải có nhiều vị như matcha, mè đen, các loại hạt... Lúc này, một thương hiệu uy tín, hương vị ngon và lạ, ăn không ngán là tiêu chí cho việc lựa chọn bánh Trung thu của nhiều gia đình.

Kiểu dáng bao bì trang nhã cùng không gian mua sắm tinh tế cũng là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Sự sang trọng ngời trên sắc đỏ kiêu sa của lồng đèn, sắc vàng vinh hiển của ánh trăng cùng màu xanh thanh nhã của lá sen không chỉ thể hiện đẳng cấp của người tặng, mà còn là nơi để gửi gắm lời chúc thịnh vượng, may mắn và sung túc đong đầy đến những người thân yêu.

Kiểu dáng bao bì trang nhã cùng không gian mua sắm tinh tế là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng lựa chọn.

Dịp Trung thu năm nay, Takashimaya sẽ tổ chức một lễ hội bánh Trung thu trong một không gian mua sắm rực rỡ và thanh lịch. Nơi đây hội tụ những thương hiệu bánh Trung thu có tiếng đến từ các nhà hàng, khách sạn năm sao trong nước và quốc tế. Có thể kể đến như thương hiệu Mei Xin đến từ Hong Kong nổi tiếng với hương vị lava custard; Casahana từ Malaysia, TWG và Tai Thong từ Singapore hay Minamoto Kitchoan của Nhật Bản...

Ngoài ra, lễ hội còn có sự tham gia của nhiều thương hiệu bánh trong nước nổi tiếng khác như: New World, Sheraton, Majestic, W Gourmet, Dim Tu Tac, Phuc Long, La Doree, Piece of Cake, D’art Chocolate, the Gift Farm, Đại Phát và Piece Of Cake. Địa điểm không gian mua sắm được trang trí lung linh theo chủ đề phố Hội sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn bè và người thân trong mùa đoàn viên năm nay.

Trung thu là dịp mọi người trao cho nhau những hộp bánh chan chứa tấm lòng tri ân quý mến.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8/9 đến 4/10 tại khu vực sự kiện, lầu 3 và tầng ẩm thực B2 tại Trung tâm Thương mại Takashimaya, TP HCM.

