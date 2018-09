Lẩu nướng 400.000 đồng cho 6 người ăn

Vào dịp cuối tuần bạn hãy tự tay chuẩn bị một bữa lẩu nướng thật ngon để thết đãi người thân hay bạn bè nhé, mỗi người chưa đến 70.000 đồng là no nê.

Gần đây lẩu nướng đã trở thành một loại hình ăn uống khá phổ biến cùng với sự xuất hiện của nhiều nhà hàng từ cao cấp đến bình dân vỉa hè. Không cần phải mất thời gian ninh xương dùng như lẩu nước, không phải rửa nhiều loại rau bạn chỉ cần lực chọn những thực phẩm tươi ngon đem về nhà, khéo léo tẩm ướp gia vị để nướng cùng các loại củ quả là đã có một bữa ăn vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu cho 6 người ăn:

Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi gia đình bạn có thể lựa chọn thực đơn sao cho phù hợp, nhưng thông thường lẩu nướng sẽ gồm có những thứ sau:

- 200g thịt bò: 50.000 đồng

- 500g thịt ba chỉ, lợn mán: 45.000 đồng

- 300g sườn thăn non: 24.000 đồng

- Cá quả 0,7 kg: 80.000 đồng

- 500g tôm: 100.000 đồng

- 300g lòng non hoặc dạ dày: 30.000 đồng

- Nấm sò, nấm kim châm: 20.000 đồng

- Các loại củ quả nướng kèm: bí đỏ, hành tây, cà chua, đậu bắp, ngô: 20.000 đồng

- Rau thơm, dưa chuột để ăn kèm: 10.000 đồng

- Bánh mỳ: 9.000 đồng

- Một hộp bơ Tường An, một bát con dầu ăn: 15.000.

- Gia vị: xì dầu (nước tương), gia vị chanh ớt.

- Chảo gang, bếp cồn hoặc bếp ga. Bạn có thể dùng vỉ nướng, nướng trên bếp than hoa.

Cách làm:

- Thịt ba chỉ, lợn mán làm sạch, cho vào ngăn đá khoảng 20 phút lấy ra thái lát mỏng vừa phải chừng 3x5 cm đem ướp với sốt BBQ, ketchup (sốt cà chua), hành, tỏi khô và sả băm nhỏ cùng với một chút đường. Bạn có thể thay sốt cà chua và BBQ bằng nước hàng và mật ong.

- Sườn thăn chặt miếng ngắn từng dẻ một, ướp tương tự như sườn. Có thể hấp sườn cho chín rồi mới ướp để khi nướng nhanh chín hơn.

- Cá làm sạch, lọc phi lê ướp với gừng băm nhỏ cùng gia vị, cuốn vào một nhánh nấm kim châm cho đẹp mắt và khi nướng cũng sẽ giòn và ngon hơn.

- Lòng non rửa sạch bằng nước muối và giấm, ken bớt ruột cho sạch rồi thái miếng dài vừa phải, ướp với gừng băm nhỏ cùng một chút gia vị, dầu hào.

- Thịt bò mua phần thịt vai hoặc mông mềm, thái to bản, dùng búa đập thịt dần qua cho mềm rồi ướp với dầu hào, chút đường, mật ong cùng với tỏi, sả băm nhỏ.

Các nguyên liệu trên nên ướp tối thiểu một tiếng trước khi ăn, lâu hơn có thể ướp và bảo quản trong ngăm mát tủ lạnh từ 4 đến 8 tiếng, như vậy các nguyên liệu sẽ ngấm gia vị và mềm hơn.

- Tôm cắt bỏ râu, rửa sạch để ráo nước

- Các loại củ quả gọt vỏ, rửa sạch thái miếng mỏng

- Nấm cắt bỏ gốc, rửa bằng nướng muối loãng vớt ra để ráo.

- Bày tất cả các nguyên liệu trên ra đĩa.

- Đặt chảo gang lên bếp cồn đun thật nóng, cho vào một thìa dầu ăn, một muỗng bơ nhỏ đun cho nóng chảy. Lần lượt cho các nguyên liệu vào phủ kín mặt chảo để nướng, lật qua lật lại khoảng vài ba phút là đã có mẻ nướng thơm nức ăn kèm với dưa chuột chẻ và bánh mỳ nướng giòn. Gia vị để chấm có thể là nước tương, gia vị chanh ớt hoặc sốt mayonnaise, ketchup.

- Cầu kỳ hơn các bạn có thể làm thêm sốt me để chấm cũng rất ngon.

Thịt ba chỉ thái miếng mỏng, ướp cùng gia vị.

Phi lê cá thái mỏng, cuộn với nấm kim châm, buộc bằng hành lá đã chần sơ.

Thịt lợn mán nướng cũng rất thơm.

Cách bày biện cũng rất quan trọng, sẽ làm món ăn nhìn ngon mắt hơn.

Khi ăn, bạn cho dầu ăn, bơ vào chảo gang rồi cho các nguyên liệu vào nướng chín, gắp ra ăn nóng, chấm kèm gia vị tùy thích.

Xuna Nguyen