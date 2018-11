Lẩu mọc chim câu chuẩn vị Bắc ở Sài Gòn

Bồ câu phải còn non nhưng đã ra đủ lông thì mới làm ngọt nước lẩu.

Lẩu mọc chim câu là một trong những món ăn dân dã miền Bắc khá được ưa chuộng bởi vừa dễ ăn, lại chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp bồi bổ cơ thể. Những ngày sau bão, thời tiết Sài thành lành lạnh về đêm thì xì xụp húp nước lẩu ngọt đậm, thưởng thức miếng thịt chim ngọt, không dai là hết sảy.

Linh hồn của món ăn chính là nước lẩu phải được hầm bằng xương ống trong nhiều giờ, nêm nếm theo công thức riêng cho vị đậm đà thì món ăn mới ngon, khiến bạn muốn húp đến giọt cuối cùng. Còn thành phần quan trọng, buộc bạn phải lựa chọn thật kỹ khi chế biến món lẩu này chính là bồ câu. Bí quyết để chọn con chim ngon là những con bồ câu non, không quá già nhưng mập và đã ra đủ lông thì thịt mới ngọt, xương mềm.

Lẩu chim thích hợp ăn chung với tần ô, cải thảo và các loại nấm cho ngọt nước, kèm theo đó là trứng non, tim kê từ bồ câu sắp đẻ luộc lên ăn thơm bùi, lại nhai sực sực đã miệng. Lẩu phải nấu trong chiếc nồi nhôm mộc mạc đậm chất Bắc thì mới đúng điệu, đồng thời giúp giữ nhiệt tốt hơn.

Khi nước vừa sôi, bạn cho chim đã làm sạch lông lẫn nội tạng vào trước cho chín. Đợi một lúc thì thêm trứng non, tim kê, các loại nấm và mọc heo vào cho vị ngọt tự nhiên, chờ đến khi nước sôi thêm lần nữa là có thể ăn được. Khi ăn, thực khách nhúng phở khô chín mềm vừa ăn, chấm thịt chim với nước mắm nguyên chất đâm ớt cay the là chuẩn vị. Ở Sài Gòn, món này có giá tầm 590.000 đồng/nồi, đủ cho khoảng hai đến ba người ăn no.

Vi Yến