Lẩu cá kèo miền Tây trên phố mới Hoàng Cầu

Một chút đắng của mật cá, vị mềm ngọt, thơm thơm của thịt cá hòa quyện trong nước lẩu lá giang chua nhẹ khiến thực khách say mê.

Ẩm thực miền Tây vốn dĩ luôn chiếm được thiện cảm của khách bốn phương, thậm chí là cả với những người chưa từng đặt chân tới nơi đó, mà chỉ được thưởng thức các món ăn do các đầu bếp vùng sông nước mang đi quảng bá khắp cả nước.

Miền Tây trù trú, nhiều sản vật cá tôm khiến ẩm thực nơi đây cũng đậm đà hương vị và dồi dào về số lượng. Các món ăn đa phần đều có hương vị rất rõ ràng, vị nào ra vị đó, điển hình là 3 vị: mặn, ngọt và cay được chế biến hài hòa, ăn ý, làm cho món nào cũng hấp dẫn vô cùng.

Lẩu cá kèo có giá 330.000 đồng, đủ cho 2-3 người ăn no.

Các món lẩu đóng vai trò quan trọng trong ẩm thực sông nước miền Tây, mà điển hình nhất có lẽ là lẩu cá kèo lá giang chua chua thanh thanh khó lẫn. Thoạt nhìn qua, nhiều người sẽ e ngại những con cá nhỏ xíu bằng ngón tay cái, da nhớt, bỏ trực tiếp vào nồi lẩu khi còn sống, khi ăn sẽ bị tanh. Tuy nhiên, miếng cá khi chín rất ngọt thịt, mềm và không có xương dăm nên khá dễ ăn.

Các món miền Tây có nguyên liệu tươi sống, mơn mởn nên không cần quá cầu kỳ trong cách chế biến mà vẫn rất ngon miệng. Nồi lẩu cá kèo chỉ có hai thành phần chính, một là cá kèo, hai là rau gia vị. Chỉ vậy thôi nhưng tạo ra hương vị ngon khó cưỡng cho bất kỳ ai từng có cơ hội thưởng thức.

Góp phần vào hương vị đặc biệt của món lẩu cá kèo chính là nồi nước dùng gồm 2 thành phần chính là lá giang với vị chua chua chát chát như lá chè và rau đắng, loại rau thân thuộc ở miền Nam. Nồi lẩu muốn ngon nhất thiết không được thiếu 2 loại gia vị đặc biệt này.

Cá kèo chấm mắm me chua ngọt hấp dẫn.

Với món ăn này, thực khách phương xa có thể đảm bảo rằng mình được thưởng thức món ăn tươi ngon nhất có thể với những con cá kèo tươi còn bơi, quẫy được trước khi được thả vào nồi. Do vậy, con cá vẫn còn nguyên ruột và mật khi ăn. Một chút đắng đắng của mật cá cùng rau đắng, vị mềm ngọt, thơm thơm của thịt cá hòa quyện trong nước lẩu lá giang chua nhẹ khiến thực khách mê lòng. Món ăn này ăn kèm với các loại rau sống như hoa chuối, rau đắng, giá đỗ, rau muống chẻ.

Thịt cá kèo còn được chấm với loại mắm me chua ngọt, đặc trưng của miền sông nước Nam bộ. Mắm me được làm từ me chín, tỏi, ớt, gừng băm nguyễn và nước mắm tạo thành thứ nước chấm sền sệt, phù hợp với các loại cá nướng, cá hấp.

Ở Hà Nội, các quán miền Tây không có nhiều nhưng luôn đông khách bất kể đông hay hè. Ngoài những địa chỉ vốn đã nổi tiếng như các quán ở Văn Cao, Ngụy Như Kon Tum hay Chùa Láng, thực khách Hà thành, đặc biệt là dân văn phòng thường mách nhau về Hẻm Quán nằm trên phố mới Hoàng Cầu, đoạn gần với Thái Hà.

Cơm cháy kho quẹt giá 80.000 đồng.

Quán có khuôn viên rộng rãi, khang trang, có cả trong nhà lẫn bên ngoài thoáng mát, phù hợp với nhiều mục đích khác nhau từ hẹn hò, ăn gia đình, họp lớp hay liên hoan công ty. Thực đơn quán rất phong phú, không chỉ có riêng đồ ăn miền Tây mà còn có rất nhiều món miền Nam khác. Tuy nhiên, lẩu cá kèo là món được khách ăn nhắc tới nhiều nhất. Giá một nồi lẩu cá kèo là 330.000 đồng đủ cho 2-3 người ăn.

Lẩu cá kèo ở đây được đầu bếp cho thêm tóp mỡ nên tăng thêm vị ngầy ngậy, hấp dẫn mà không quá ngấy. Đây là điểm sáng tạo mới của quán và cũng nhận được nhiều lời khen từ khách hàng. Nếu mê các món miền Tây thì ở Hẻm Quán còn có một số đặc trưng như cơm cháy kho quẹt hay cá kèo nướng hương vị cũng khá ổn. Tuy nhiên, mắm kho quẹt để chấm hơi mặn.

Quán đông vào buổi tối, đặc biệt là tối cuối tuần nên nếu đi đông bạn nên đặt trước chỗ cho yên tâm. Quán năm ở địa chỉ 68 Hoàng Cầu Mới, gần hồ Hoàng Cầu. Quán có chỗ để xe máy và ôtô thuận tiện.

Bài và ảnh: Nguyên Chi